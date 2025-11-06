Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia SNG thảo luận về những mối đe dọa mới

Ngày 5/11, tại thủ đô Moscow, Nga đã diễn ra Phiên họp lần thứ XIII của Thư ký Hội đồng An ninh 10 quốc gia thành viên Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG).

Phiên họp lần thứ XIII của Thư ký Hội đồng An ninh 10 quốc gia thành viên SNG, ngày 05/11/2025. Ảnh: iz.ru.

Hội nghị do Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu chủ trì với chủ đề nổi bật là tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng do chính sách quân sự hóa của phương Tây và sự mở rộng hoạt động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận các thách thức an ninh mới nổi, trong đó có an ninh thông tin, chống chủ nghĩa cực đoan, và thúc đẩy hợp tác nhân đạo – giáo dục trong không gian SNG.

Phát biểu khai mạc, ông Sergey Shoigu cảnh báo rằng châu Âu đang bước vào thời kỳ quân sự hóa mạnh mẽ chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh, khi các nước phương Tây không ngừng tăng chi tiêu quốc phòng và tiến hành những cuộc tập trận quy mô lớn mang tính tấn công, trực tiếp mô phỏng các hành động chiến đấu chống lại “đối thủ từ phương Đông”. Ông nhấn mạnh, tình hình này buộc các quốc gia thuộc SNG phải theo dõi sát sao và có biện pháp đáp ứng phù hợp.

Người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga đồng thời lưu ý về sự mở rộng của NATO với hai thành viên mới giáp biên giới Nga, coi đây là một thách thức nghiêm trọng đối với an ninh khu vực. Ông cũng đề cập đến tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới Belarus, nơi chính sách kiểm soát thay đổi liên tục khiến bất ổn gia tăng.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu chủ trì Hội nghị. Ảnh: iz.ru.

Trong bài phát biểu, ông Sergey Shoigu cũng cảnh báo về những rủi ro liên quan đến việc áp dụng công nghệ phương Tây trong lĩnh vực an ninh mạng, cho rằng điều này có thể “dẫn tới sự lệ thuộc kỹ thuật số”. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống bảo mật độc lập, bảo vệ không gian thông tin của các nước SNG khỏi nguy cơ thao túng và xâm nhập từ bên ngoài.

Bên cạnh các vấn đề an ninh, Hội nghị cũng thảo luận những hướng hợp tác mới trong lĩnh vực nhân đạo, giáo dục và phát triển khu vực, nhằm củng cố ổn định lâu dài trong không gian hậu Xô Viết.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, Thư ký Hội đồng An ninh Armenia Armen Grigoryan nhấn mạnh rằng, Nam Caucasus đang mở ra những chân trời mới cho hòa bình và phát triển bền vững sau khi Armenia và Azerbaijan ký Tuyên bố Washington ngày 8/8/2025 tại Nhà Trắng, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông, hai nước đang tiến hành thể chế hóa hòa bình thông qua Hiệp ước trên.

Hội nghị kết thúc trong tinh thần đoàn kết và hợp tác thực chất, khẳng định quyết tâm của các nước SNG trong việc bảo vệ an ninh tập thể, ngăn ngừa xung đột, đồng thời thúc đẩy đối thoại, ổn định và phát triển bền vững trên toàn khu vực.

Ngọc Liên

Nguồn: Azertag/ Armenpress