Thu hút đầu tư - “đòn bẩy” phát triển kinh tế - xã hội ở Cẩm Tú

Với môi trường đầu tư thông thoáng, điều kiện đất đai, hạ tầng thuận lợi cùng cam kết đồng hành với doanh nghiệp, xã Cẩm Tú đang nỗ lực phát huy tiềm năng, lợi thế riêng có nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Xã Cẩm Tú nâng cấp cơ sở hạ tầng, mở rộng đường giao thông sẵn sàng chào đón nhà đầu tư.

Đánh thức tiềm năng du lịch

Xã Cẩm Tú xác định thu hút đầu tư là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Với vị trí địa lý thuận lợi, có đường Hồ Chí Minh, các tỉnh lộ và dòng sông Mã chảy qua đã tạo cho xã điều kiện và cơ hội thông thương với các vùng kinh tế trọng điểm trong và ngoài tỉnh đặc biệt là với Thủ đô Hà Nội. Cẩm Tú cũng là nơi có nhiều di tích lịch sử văn hóa và danh thắng đã được xếp hạng như: chùa Vọng; đền Cùng; suối cá thần Cẩm Lương. Phát huy tiềm năng, lợi thế ấy, xã ưu tiên kêu gọi đầu tư: Phát triển hạ tầng du lịch tại khu vực suối cá thần Cẩm Lương và các điểm du lịch phụ cận; Xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Mường; Đầu tư các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí, tạo chuỗi dịch vụ đồng bộ phục vụ du khách; Liên kết tour, tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Đặc biệt, dự án sân golf Cẩm Lương, quy mô 18 lỗ, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 540 tỷ đồng đã được tỉnh Thanh Hóa đưa vào danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030. Khi có nhà đầu tư vào triển khai, dự án không chỉ bổ sung sản phẩm du lịch chất lượng cao mà còn có khả năng tạo động lực thu hút thêm các dự án dịch vụ, nghỉ dưỡng, thương mại và vui chơi giải trí trên địa bàn.

Đồng hành cùng nhà đầu tư

Cùng với thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, xã Cẩm Tú cũng ưu tiên thu hút các dự án: Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng cơ giới hóa trong trồng trọt, chăn nuôi; Phát triển các vùng sản xuất tập trung đối với cây trồng chủ lực như lúa chất lượng cao, ngô, mía, rau màu, cây ăn quả, dược liệu; Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học, quy mô trang trại, gắn với bảo vệ môi trường; Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ, xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của địa phương... Thông qua các dự án này, Cẩm Tú hướng tới nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp, tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập bền vững cho người dân. Một tín hiệu tích cực là trong những tháng đầu năm 2026, trên địa bàn xã đã có 1 doanh nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng số vốn trên 35 tỷ đồng xây dựng trang trại trồng cây dược liệu và sản phẩm nông nghiệp Organic.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Tú nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định phát triển du lịch, thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng theo hướng đồng bộ là khâu đột phá. Đảng bộ xã đã ban hành các chương trình hành động kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cùng với nội lực của xã để tăng thêm nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng, mở rộng đường giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian qua, xã đã có nhiều buổi làm việc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp để thu hút được những dự án có chất lượng. Bên cạnh việc chủ động quảng bá tiềm năng, xã chú trọng quy hoạch, chuẩn bị mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính và nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư khi triển khai dự án. Những định hướng này cho thấy thu hút đầu tư tại Cẩm Tú không thể chỉ dừng ở việc tìm kiếm những dự án có quy mô lớn, mà quan trọng hơn là lựa chọn được những dự án phù hợp với quy hoạch, có khả năng tạo giá trị gia tăng, giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển.

Bài và ảnh: Minh Thúy