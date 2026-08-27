Đối thoại với doanh nghiệp năm 2026: Tháo gỡ thực chất, hiệu quả những khó khăn, điểm nghẽn cho doanh nghiệp phát triển

Chiều 27/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”. Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, thực chất, hội nghị sẽ tập trung lắng nghe, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tìm kiếm các giải pháp khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị cấp tỉnh; đại diện Thường trực Đảng ủy, UBND các xã, phường trong toàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự hội nghị.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp có ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; đại diện VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình; đại diện 6 tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp của Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Thái Lan tại Việt Nam; đại diện các Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam, doanh nghiệp FDI, các nhà đầu tư lớn và trên 200 doanh nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Chính quyền cạnh tranh bằng phương châm phục vụ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng khẳng định quan điểm: Doanh nghiệp phát triển thì kinh tế phát triển. Chính quyền tỉnh không cạnh tranh bằng ưu đãi, mà bằng chất lượng phục vụ với phương châm: Nhanh hơn trong giải quyết công việc - Rõ hơn trong hướng dẫn, trả lời - Giữ lời trong thực hiện cam kết, để doanh nghiệp đến Thanh Hóa không chỉ vì tiềm năng, lợi thế, mà còn vì môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch; qua đó xây dựng Thanh Hóa trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, tin cậy và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

Chính quyền tỉnh không cạnh tranh bằng ưu đãi, mà bằng chất lượng phục vụ với phương châm: Nhanh hơn trong giải quyết công việc - Rõ hơn trong hướng dẫn, trả lời - Giữ lời trong thực hiện cam kết. Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thời gian qua, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo rà soát, nhận diện và xử lý các điểm nghẽn thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy tiến độ, chất lượng và kết quả thực chất làm thước đo thực thi công vụ.

Tại hội nghị hôm nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổng hợp 6 nhóm vấn đề cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Đây không chỉ là những kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp, mà sâu hơn là những vấn đề đặt ra đối với năng lực phục vụ, giải quyết công việc và trách nhiệm thực thi của chính quyền.

Trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị được yêu cầu trả lời đi thẳng vào từng vấn đề, không để việc đối thoại dừng lại ở việc “tiếp thu” hay “ghi nhận”, mà tuân thủ rõ 3 yêu cầu:

Doanh nghiệp nói thẳng, nói thật, nói đúng vấn đề, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc đang trực tiếp cản trở đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời đề xuất rõ những nội dung cần chính quyền tháo gỡ.

Các sở, ban, ngành, địa phương trả lời trực tiếp, đúng trọng tâm, không né tránh, không đùn đẩy; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý. Mỗi kiến nghị phải đi đến một kết quả cụ thể theo đúng tinh thần “6 rõ, 1 xuyên suốt”.

“Quan điểm của tỉnh là: Đã giao việc phải rõ người; đã nhận việc phải rõ thời hạn; đã cam kết phải có kết quả. Việc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay; việc vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết”, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng khẳng định.

Đồng chí cũng yêu cầu sau Hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo tỉnh; kết quả xử lý phải thông tin, công khai để doanh nghiệp biết, theo dõi, kiểm chứng.

“Hội nghị hôm nay sẽ không chỉ dừng lại ở việc trao đổi, chia sẻ, mà chuyển từ đối thoại sang hành động, từ cam kết sang kết quả; xác định đúng điểm nghẽn, rõ trách nhiệm và thống nhất được cách làm, khơi thông nguồn lực, tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp và góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026”, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tham quan gian hàng nông sản tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày của Trường Đại học Hồng Đức.

Lũy kế đến tháng 8/2026, Thanh Hóa có khoảng 23.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng 8 tháng năm 2026, 2.905 DN thành lập mới, tăng 9,3% so với cùng kỳ. 8 tháng đầu năm 2026, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, thu ngân sách nhà nước đạt trên 44.000 tỷ đồng; thu hút 87 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó 15 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký khoảng 13.400 tỷ đồng và 152 triệu USD. Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn sử dụng hơn 492.000 lao động. Riêng Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có 574 doanh nghiệp, tạo việc làm cho khoảng 104.400 lao động. Những năm qua, nền kinh tế đã có bước phát triển đáng kể, giai đoạn 2021-2025, GRDP tăng bình quân 9,05%/năm; quy mô kinh tế năm 2025 gấp 1,8 lần năm 2020, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới.

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Minh Hằng - Phong Sắc - Hoàng Đông