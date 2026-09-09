TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ mở rộng hợp tác giai đoạn 2026-2030

Sáng 9/9, tại tỉnh Nghệ An, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố phía Bắc và Bắc Trung Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023-2025 và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Bộ Tài chính; lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, TP Huế và các tỉnh: Cao Bằng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị; các chuyên gia, doanh nghiệp.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đại diện các sở, ngành của tỉnh tham dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng và đại diện các tỉnh, thành phố tham dự hội nghị.

Từ kết nối tiềm năng đến hình thành chuỗi giá trị

Giai đoạn 2023-2025, chương trình hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương phía Bắc, Bắc Trung Bộ từng bước được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực. TP Hồ Chí Minh và 8 tỉnh, thành phố đã triển khai 22 chương trình cấp vùng và 98 hoạt động hợp tác song phương trên 6 lĩnh vực trọng tâm. Qua đó, vai trò kết nối của TP Hồ Chí Minh từng bước chuyển từ quảng bá, giới thiệu tiềm năng sang kết nối thị trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nguồn lực phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong lĩnh vực thương mại, các chương trình kết nối cung - cầu, giao thương đã thu hút hơn 500 doanh nghiệp, hợp tác xã với trên 700 sản phẩm tham gia; 249 sản phẩm được đưa vào các hệ thống bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh.

Trong xúc tiến đầu tư, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp giới thiệu, kêu gọi đầu tư đối với 279 dự án tại các địa phương.

Các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, văn hóa - thể thao và an sinh xã hội cũng được mở rộng thông qua nhiều chương trình, sự kiện và hoạt động hỗ trợ cụ thể.

Đại diện các sở, ngành tỉnh Thanh Hóa tham dự hội nghị.

Giai đoạn 2026-2030, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành xác định tiếp tục chuyển hóa tiềm năng, lợi thế của các bên thành những giá trị cụ thể; tạo cầu nối để doanh nghiệp liên kết, hợp tác; thúc đẩy hợp tác công - tư; trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính, quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Các lĩnh vực trọng tâm trong giai đoạn mới gồm xúc tiến đầu tư; xúc tiến thương mại; văn hóa, thể thao, du lịch; nông nghiệp; khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác.

Tạo động lực mới cho liên kết vùng

Tại phiên thảo luận với chủ đề “Định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030; đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển liên kết vùng”, các đại biểu, chuyên gia và đại diện địa phương đã trao đổi nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ trong giai đoạn mới.

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trao đổi các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ trong giai đoạn mới.

Các ý kiến cho rằng, liên kết vùng cần được thúc đẩy theo hướng thực chất, phát huy lợi thế bổ trợ của từng địa phương. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, cửa khẩu và các tuyến kết nối liên vùng; đồng thời đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế hỗ trợ và dịch vụ “một cửa”, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án.

Bên cạnh liên kết đầu tư, sản xuất và thương mại, các đại biểu đề xuất mở rộng hợp tác trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống phân phối và kết nối thị trường.

Ông Phạm Xuân Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, lĩnh vực du lịch được TP Hồ Chí Minh và các tỉnh xác định còn nhiều dư địa, cần tăng cường khảo sát, xây dựng sản phẩm và các tuyến du lịch liên vùng dựa trên thế mạnh lịch sử, văn hóa, cảnh quan của từng địa phương.

Các đại biểu mong muốn TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị, công nghệ, xúc tiến đầu tư, thương mại và kết nối cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, hình thành các chuỗi liên kết ngày càng chặt chẽ, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và tạo thêm động lực phát triển cho toàn vùng trong giai đoạn 2026-2030.

Thanh Hóa đề xuất đưa hợp tác từ kết nối sang "cộng hưởng nguồn lực"

Tham luận tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Thịnh khẳng định: Thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn 2023-2025 đã tạo khuôn khổ quan trọng để tăng cường kết nối giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác song phương giữa TP Hồ Chí Minh và Thanh Hóa.

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Thịnh tham luận tại hội nghị.

Trong giai đoạn 2023-2025, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa đã tích cực giới thiệu tiềm năng, chính sách, các dự án ưu tiên; trao đổi kinh nghiệm xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh.

Thanh Hóa đã thu hút 8 dự án của các nhà đầu tư đến từ TP Hồ Chí Minh, với tổng vốn khoảng 38.700 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 2023-2025, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp giới thiệu, kêu gọi đầu tư 92 dự án thuộc 6 lĩnh vực tại Thanh Hóa. Doanh nghiệp, hợp tác xã Thanh Hóa đã tham gia nhiều chương trình kết nối cung - cầu tại TP Hồ Chí Minh, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và hệ thống phân phối phía Nam. Các doanh nghiệp lữ hành TP Hồ Chí Minh đã khảo sát nhiều khu, điểm du lịch và tham gia chương trình “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” trong các năm 2024, 2025, góp phần kết nối tour, tuyến và trao đổi khách giữa hai địa phương.

Tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng giai đoạn 2026-2030, hợp tác giữa 2 địa phương sẽ tạo ra sản phẩm và giá trị mới, tập trung vào 6 nhóm trọng tâm.

Trong đó, tỉnh đề nghị tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế số, thương mại điện tử, công nghiệp thông minh và năng lượng sạch.

Cùng với đó, đẩy mạnh liên kết đầu tư, thương mại và phát triển chuỗi cung ứng; ưu tiên các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng số, logistics và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Với lợi thế của Khu kinh tế Nghi Sơn, cảng Nghi Sơn và hệ thống giao thông đa phương thức, Thanh Hóa đề xuất tăng cường liên kết hạ tầng logistics, sản xuất và thị trường; nghiên cứu phát triển hệ thống kho bãi, cảng biển và dịch vụ logistics, hình thành các chuỗi liên kết ổn định từ sản xuất, chế biến đến phân phối, tiêu thụ, tạo điều kiện để hàng hóa của các địa phương tham gia sâu hơn vào hệ thống phân phối của TP Hồ Chí Minh và vươn tới thị trường quốc tế.

Thanh Hóa cũng đề xuất xây dựng các chương trình quảng bá, kết nối du lịch chung; hình thành các tuyến, sản phẩm du lịch liên vùng; tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và y tế.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; chuẩn bị tốt hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực; đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh và các địa phương nghiên cứu, đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, lâu dài tại Thanh Hóa.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và 8 tỉnh, thành phố ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Tại hội nghị, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, các bên sẽ tăng cường cơ chế phối hợp, theo dõi tiến độ; xây dựng kế hoạch triển khai hằng năm và định kỳ đánh giá kết quả để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; hướng tới chuyển các thỏa thuận thành chương trình, dự án và sản phẩm cụ thể nhằm phát huy lợi thế bổ trợ, cộng hưởng nguồn lực, tăng cường liên kết doanh nghiệp và từng bước hình thành các chuỗi giá trị, hành lang kinh tế, động lực tăng trưởng có sức lan tỏa.

Minh Hằng