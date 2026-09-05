Đồng hành thực chất, vun đắp niềm tin

Đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) không chỉ được đo bằng những cuộc đối thoại hay cam kết, mà quan trọng hơn là từng điểm nghẽn được tháo gỡ, từng kiến nghị được xử lý đến cùng và từng cơ hội đầu tư được khơi thông. Từ những chuyển động mới trong cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh đến tinh thần quyết liệt được nâng lên tại Hội nghị đối thoại với DN năm 2026, Thanh Hóa đang từng bước chuyển từ “lắng nghe” sang “hành động”, từ tháo gỡ khó khăn sang chủ động kiến tạo phát triển. Sự đồng hành thực chất ấy đang bồi đắp niềm tin, tạo động lực để DN gắn bó, đầu tư và cống hiến trên mảnh đất xứ Thanh.

Các doanh nghiệp tham quan gian trưng bày và tư vấn thủ tục của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026.

Niềm tin cần được đo bằng kết quả

Sau hơn một năm vận hành, Nhà máy Cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn (đóng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn) đã sản xuất thành công nhiều nhóm sản phẩm cơ khí giá trị cao, phục vụ các công trình năng lượng tái tạo, LNG, dầu khí, đóng tàu, giàn khoan, thiết bị siêu trường, siêu trọng và hạ tầng công nghiệp cung ứng cho thị trường trong nước và quốc tế. Với chiến lược xây dựng tổ hợp công nghiệp - cảng quy mô lớn tại Nghi Sơn, kết nối chuỗi sản xuất - logistics - xuất khẩu, DN đang tiếp tục nghiên cứu triển khai Dự án hạ tầng khu công nghiệp và Cảng tổng hợp Bắc Nghi Sơn. Chỉ sau thời gian ngắn hoàn thiện thủ tục, tháng 6/2026, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phân khu công nghiệp phía Nam Khu công nghiệp số 1, Khu Kinh tế Nghi Sơn đã được tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng vốn 1.051 tỷ đồng.

Theo ông Đỗ Trí Tuấn, Phó tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng, điều DN cảm nhận rất rõ trong quá trình làm việc tại Thanh Hóa là một tinh thần rất mạnh mẽ, quyết liệt, hành động và thực chất. "Đặc biệt, chúng tôi cảm nhận được quyết tâm rất lớn của lãnh đạo tỉnh, trong đó có đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trong việc trực tiếp lắng nghe DN, nhận diện đúng vấn đề và thúc đẩy xử lý đến cùng. Nếu phương châm “6 rõ” được triển khai nhất quán từ lãnh đạo tỉnh xuống các sở, ngành và địa phương, môi trường đầu tư của Thanh Hóa sẽ ngày càng minh bạch, thông thoáng và hiệu quả. Đặc biệt, với những dự án công nghiệp quy mô lớn, nơi mỗi ngày chậm thủ tục đều có thể làm tăng đáng kể chi phí đầu tư, cách làm này sẽ tạo thêm niềm tin để DN mạnh dạn đưa nguồn lực và các dự án dài hạn về tỉnh”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Nền kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu hiện vẫn đang đối mặt với nhiều biến động. Tuy nhiên, những chuyển động của khu vực sản xuất, đầu tư trên địa bàn Thanh Hóa đang minh chứng cho sức chống chịu của các ngành sản xuất cũng như hiệu quả của những phương pháp điều hành quyết liệt. Tháng 8/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,1% so với cùng kỳ; 19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng sản lượng. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng trưởng khá như: sắt thép tăng 24,2%; giày thể thao tăng 20,2%, xăng động cơ tăng 12,8%; quần áo may sẵn tăng 11%... Dòng vốn đầu tư tiếp tục được khơi thông khi toàn tỉnh thu hút 87 dự án trong 8 tháng; đặc biệt là hơn 21.800 tỷ đồng và khoảng 888,7ha đất được giải phóng từ việc tháo gỡ, xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài...

Từ tháo gỡ khó khăn đến kiến tạo cơ hội

Với mục tiêu chủ động nhận diện, tháo gỡ điểm nghẽn, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý từng vướng mắc, Hội nghị đối thoại với DN năm 2026 đã thể hiện rõ tinh thần đối thoại thẳng thắn, thực chất từ cả hai phía. DN “nói thẳng, nói thật, nói đúng vấn đề”, nêu rõ những nội dung cần chính quyền tháo gỡ. Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành cũng không né tránh, thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm đối với những hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước. Từ xác định giá đất, vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng..., nhiều vướng mắc đã được làm rõ căn cứ, xác định hướng giải quyết, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn thực hiện. Qua đó, đối thoại không chỉ dừng ở việc tiếp nhận kiến nghị, mà hướng tới giải quyết vấn đề và sẽ được “đo lường” bằng kết quả cụ thể.

Chẳng hạn, trước phản ánh của DN về chênh lệch giữa giá vật liệu xây dựng công bố và giá giao dịch thực tế, Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng thẳng thắn nhìn nhận một trong những nguyên nhân là việc công bố giá theo quý trước đây còn có độ trễ so với biến động thị trường. Để khắc phục, từ tháng 8/2026, sở đã chuyển sang công bố giá vật liệu xây dựng theo tháng; đồng thời xây dựng quy chế phối hợp thu thập thông tin từ báo giá, hợp đồng, hóa đơn giao dịch thực tế, bảo đảm giá công bố ngày càng sát với thị trường.

Với kiến nghị của Công ty TNHH Khánh Trường về việc áp hệ số 1,2 lần đối với các lô đất đầu ve trong khu công nghiệp là chưa hợp lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã làm rõ: Theo Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh Hóa, hệ số đầu ve 1,2 lần không áp dụng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp và DN sẽ được rà soát, điều chỉnh theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của DN.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh chia sẻ: “Hội nghị đối thoại với DN vừa qua đã tạo sức lan tỏa rất tích cực trong cộng đồng DN. Điều đáng ghi nhận là DN đã thẳng thắn nêu những khó khăn, vướng mắc cụ thể; lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành cũng trao đổi trực diện, trả lời rõ ràng, xác định hướng xử lý và thể hiện trách nhiệm đối với từng vấn đề. Chính tinh thần đối thoại cởi mở, cầu thị và đi vào thực chất ấy giúp DN cảm nhận rõ hơn quyết tâm đồng hành của chính quyền. Quan trọng hơn, sau đối thoại, cộng đồng DN kỳ vọng những cam kết sẽ tiếp tục được chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Đây không chỉ là động lực củng cố niềm tin để DN yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, mà còn khơi dậy trách nhiệm đồng hành, chung sức cùng Thanh Hóa tăng tốc phát triển trong giai đoạn mới”.

Bài và ảnh: Minh Hằng