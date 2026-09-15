Dự án Khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng dự kiến khởi công tháng 1/2027

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh cam kết đồng hành của tỉnh trong triển khai dự án, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ, hoàn thành giải phóng mặt bằng để khởi công trong tháng 1/2027.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Chiều 15/9, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với Liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Tập đoàn Môi trường Quang Đại (Trung Quốc) và Tổng Công ty Kỹ thuật Cảng Trung Quốc về kế hoạch triển khai Dự án Khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng; đồng thời chứng kiến lễ trao hợp đồng thực hiện dự án và ký cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB).

Cùng dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Về phía liên danh nhà đầu tư có ông Shi Jianya, Phó Tổng Giám đốc cấp khu vực, Tổng Công ty Kỹ thuật Cảng Trung Quốc, Trưởng đoàn công tác cùng các cộng sự cấp cao của liên danh.

Mở đầu buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chúc mừng Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Môi trường Quang Đại và Tổng Công ty Kỹ thuật Cảng Trung Quốc đã trúng thầu, được UBND tỉnh Thanh Hóa lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chúc mừng liên danh đã trúng thầu dự án.

Đồng chí nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thiện hạ tầng môi trường của tỉnh, góp phần nâng cao năng lực xử lý chất thải tập trung và từng bước chuyển đổi phương thức xử lý rác thải theo hướng hiện đại, ổn định, lâu dài.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Hiện nay, áp lực xử lý rác thải, nhất là tại các phường trung tâm của tỉnh Thanh Hóa, đang rất lớn. Trong khi đó, một số dự án xử lý chất thải đã và đang triển khai trên địa bàn còn chậm tiến độ hoặc chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn, dẫn đến những ý kiến, băn khoăn của người dân tại khu vực có dự án.

Vì vậy, cùng với đẩy nhanh tiến độ, tỉnh sẽ tăng cường thông tin để người dân hiểu rõ về mục tiêu, công nghệ và hiệu quả của dự án Khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Tập đoàn Môi trường Quang Đại (Trung Quốc) và Tổng Công ty Kỹ thuật Cảng Trung Quốc thông tin về tiến độ triển khai dự án.

Dự án Khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng có công suất xử lý 1.000 tấn rác/ngày đêm, phát điện với công suất 12MW. Diện tích đất thực hiện dự án khoảng 18,74 ha.

Theo báo cáo của liên danh nhà đầu tư, các thủ tục đang được khẩn trương triển khai để thực hiện dự án như: đăng ký đầu tư ra nước ngoài, thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án tại Việt Nam, đăng ký đầu tư tại Việt Nam, thủ tục chuyển nguồn vốn đầu tư; khảo sát, lập dự án; thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, môi trường, quy hoạch điện, đàm phán hợp đồng mua bán điện và các nội dung liên quan.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, GPMB dự án sẽ hoàn thành, bàn giao đất cho nhà đầu tư trước ngày 31/12/2026; nhà máy dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 1/2027 và đi vào vận hành tháng 4/2028.

Tại hội nghị, đại diện liên danh nhà đầu tư trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của tỉnh Thanh Hóa trong quá trình chuẩn bị dự án; đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, tập trung nguồn lực triển khai các phần việc theo đúng tiến độ đã thống nhất.

Ông Shi Jianya, Phó Tổng Giám đốc cấp khu vực, Tổng Công ty Kỹ thuật Cảng Trung Quốc đề xuất các nội dung triển khai dự án tại buổi làm việc.

Liên danh nhà đầu tư đề nghị tỉnh Thanh Hóa quan tâm, hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ, thủ tục 4 vấn đề quan trọng gồm: Hợp đồng xử lý rác, quy hoạch đấu nối, hợp đồng mua bán điện và GPMB.

Đại diện nhà đầu tư cho biết, thông qua việc triển khai Dự án Khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng, liên danh mong muốn tìm hiểu sâu hơn về môi trường đầu tư của Thanh Hóa, từ đó nghiên cứu khả năng tiếp tục hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực khác như phát triển hạ tầng và một số lĩnh vực mà các bên có thế mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết, qua giới thiệu và trực tiếp khảo sát một số nhà máy xử lý chất thải sử dụng công nghệ của nhà đầu tư tại TP Huế, tỉnh đánh giá cao và tin tưởng vào năng lực, công nghệ, thiết bị mà nhà đầu tư dự kiến áp dụng tại dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao đổi các nội dung liên danh nhà đầu tư quan tâm.

Đối với những nội dung nhà đầu tư đang quan tâm, đồng chí giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, sở, ngành liên quan. Trong đó, UBND xã Sao Vàng chịu trách nhiệm tập trung thực hiện công tác GPMB, bảo đảm tiến độ đã cam kết với nhà đầu tư.

Các sở, ngành liên quan, trong đó có Sở Xây dựng, Sở Công thương và các đơn vị chức năng, chủ động phối hợp giải quyết các thủ tục về hạ tầng, đấu nối, mua bán điện và các nội dung thuộc thẩm quyền. Tỉnh cũng sẽ đầu tư tuyến đường kết nối vào khu vực nhà máy, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng và vận hành dự án sau này.

Nhấn mạnh khoảng thời gian khoảng 4 tháng để hoàn thành GPMB cho một dự án có quy mô lớn là yêu cầu tiến độ rất cao, đồng chí đề nghị cả hai phía phải triển khai song hành ngay từ thời điểm này. Trong khi địa phương tập trung GPMB, nhà đầu tư phải đồng thời hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thiết kế, công nghệ và các điều kiện cần thiết để khi có mặt bằng là có thể tổ chức thi công ngay.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn liên danh nhà đầu tư thông qua mạng lưới đối tác của mình, tiếp tục giới thiệu tới Thanh Hóa các doanh nghiệp có năng lực, công nghệ hiện đại để nghiên cứu cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chứng kiến lễ trao Hợp đồng thực hiện Dự án Khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đại diện sở, ngành chứng kiến lễ trao Hợp đồng thực hiện Dự án Khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã chứng kiến lễ trao Hợp đồng thực hiện Dự án Khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng cho Liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Tập đoàn Môi trường Quang Đại và Tổng Công ty Kỹ thuật Cảng Trung Quốc; ký Biên bản cam kết tiến độ GPMB giữa UBND xã Sao Vàng và liên danh nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đại diện sở, ngành chứng kiến lễ ký Biên bản cam kết tiến độ GPMB giữa UBND xã Sao Vàng và liên danh nhà đầu tư.

Theo cam kết, mặt bằng dự án sẽ được hoàn thành, bàn giao trước ngày 31/12/2026, tạo điều kiện để nhà đầu tư khởi công xây dựng nhà máy trong tháng 1/2027.

Minh Hằng