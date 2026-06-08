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Chính chủ cần cho thuê nhà mặt phố tại khu vực trung tâm phường Hạc Thành

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Nhà mặt phố vị trí đẹp, giao thông thuận tiện, phù hợp làm văn phòng, ngân hàng, showroom, cửa hàng kinh doanh.

Chính chủ cần cho thuê nhà mặt phố tại khu vực trung tâm phường Hạc Thành

Nhà mặt phố vị trí đẹp, giao thông thuận tiện, phù hợp làm văn phòng, ngân hàng, showroom, cửa hàng kinh doanh.

NHÀ MẶT PHỐ BÀ TRIỆU

Chính chủ cần cho thuê nhà mặt phố tại khu vực trung tâm phường Hạc Thành

  • Địa chỉ: 563 Bà Triệu

  • Diện tích: 312,5 m2 (4 tầng)

  • Giá thuê: 15,625 triệu đồng/tháng

  • Nhà đẹp, mặt tiền rộng, khu dân cư đông đúc, thuận tiện kinh doanh và giao dịch.

  • Phù hợp làm văn phòng công ty, ngân hàng, showroom, shop thời trang.

NHÀ MẶT PHỐ CAO THẮNG

Chính chủ cần cho thuê nhà mặt phố tại khu vực trung tâm phường Hạc Thành

  • Địa chỉ: 81 Cao Thắng

  • Diện tích: 431,6 m2 (4 tầng)

  • Giá thuê: 21,58 triệu đồng/tháng

  • Nhà đẹp, mặt tiền rộng, khu dân cư đông đúc, thuận tiện kinh doanh và giao dịch.

  • Phù hợp làm văn phòng công ty, ngân hàng, showroom, shop thời trang.

NHÀ MẶT PHỐ NGUYỄN TRÃI

Chính chủ cần cho thuê nhà mặt phố tại khu vực trung tâm phường Hạc Thành

  • Địa chỉ: 177 Nguyễn Trãi

  • Diện tích: 342,6 m2 (3 tầng)

  • Giá thuê: 17,13 triệu đồng/tháng

  • Nhà đẹp, mặt tiền rộng, khu dân cư đông đúc, thuận tiện kinh doanh và giao dịch.

  • Phù hợp làm văn phòng công ty, ngân hàng, showroom, shop thời trang.

LIÊN HỆ CHÍNH CHỦ ĐỂ XEM NHÀ VÀ THƯƠNG LƯỢNG

Từ khóa:

#phường Hạc Thành #Kinh doanh #Ngân hàng #Văn phòng #Shop thời trang #phố Cao Thắng #Bà Triệu #Trung tâm #Giao thông #Giao dịch

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