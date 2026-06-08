Chính chủ cần cho thuê nhà mặt phố tại khu vực trung tâm phường Hạc Thành

Lời cảm ơn Thông báo khác 08:39 03/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Thay mặt ban tổ chức Lễ tang và gia đình, Trưởng nam: Nguyễn Đức Sơn, Thứ nam: Nguyễn Đức Trọng, cùng các con, cháu, chắt xin chân thành cảm ơn về việc lễ tang: