Chính chủ cần cho thuê nhà mặt phố tại khu vực trung tâm phường Hạc Thành
Nhà mặt phố vị trí đẹp, giao thông thuận tiện, phù hợp làm văn phòng, ngân hàng, showroom, cửa hàng kinh doanh.
NHÀ MẶT PHỐ BÀ TRIỆU
Địa chỉ: 563 Bà Triệu
Diện tích: 312,5 m2 (4 tầng)
Giá thuê: 15,625 triệu đồng/tháng
Nhà đẹp, mặt tiền rộng, khu dân cư đông đúc, thuận tiện kinh doanh và giao dịch.
Phù hợp làm văn phòng công ty, ngân hàng, showroom, shop thời trang.
NHÀ MẶT PHỐ CAO THẮNG
Địa chỉ: 81 Cao Thắng
Diện tích: 431,6 m2 (4 tầng)
Giá thuê: 21,58 triệu đồng/tháng
Nhà đẹp, mặt tiền rộng, khu dân cư đông đúc, thuận tiện kinh doanh và giao dịch.
Phù hợp làm văn phòng công ty, ngân hàng, showroom, shop thời trang.
NHÀ MẶT PHỐ NGUYỄN TRÃI
Địa chỉ: 177 Nguyễn Trãi
Diện tích: 342,6 m2 (3 tầng)
Giá thuê: 17,13 triệu đồng/tháng
Nhà đẹp, mặt tiền rộng, khu dân cư đông đúc, thuận tiện kinh doanh và giao dịch.
Phù hợp làm văn phòng công ty, ngân hàng, showroom, shop thời trang.
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