Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Sáng 29/5, tại Trung tâm hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026) và 20 năm thành lập Hội (01/6/2006-01/6/2026).

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Thị Hồng Hảo, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đại diện MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương; các anh hùng lực lượng vũ trang; các nhà hảo tâm cùng đông đảo cán bộ, hội viên, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

Diễn văn khai mạc của Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Dương Văn Huệ nhấn mạnh, cách đây 65 năm, quân đội Mỹ bắt đầu thực hiện cuộc chiến tranh hóa học quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, tàn khốc nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người tại Việt Nam. Từ năm 1961 đến 1971, quân đội Mỹ đã tiến hành 19.905 phi vụ, phun rải hơn 80 triệu lít chất độc hóa học xuống miền Nam, gây nên những hậu quả vô cùng thảm khốc đối với môi trường và sức khỏe con người.

65 năm đã trôi qua, song hậu quả của chất độc da cam vẫn còn dai dẳng, ảnh hưởng nặng nề đến hàng triệu người Việt Nam qua nhiều thế hệ. Nhiều gia đình, nỗi đau da cam không chỉ dừng lại ở thế hệ thứ nhất mà di truyền sang nhiều thế hệ. Nhiều gia đình có nguy cơ không duy trì được nòi giống bởi tác động của chất độc da cam gây ra đột biến gen và nhiễm sắc thể gây ra dị tật, di dạng, tai biến sản khoa, vô sinh ở thế hệ con cháu. Phần lớn nạn nhân không còn khả năng lao động, sản xuất, không có nguồn thu, mức chi phí nuôi dưỡng, chữa bệnh lớn, vượt quá khả năng kinh tế của gia đình.

Riêng tại Thanh Hóa, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có 22.855 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Từ năm 2000 đến năm 2025, tỉnh đã xác nhận 18.933 người là nạn nhân chất độc da cam thuộc diện người có công với cách mạng. Hiện toàn tỉnh còn 11.518 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có nhiều trường hợp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ cùng mang di chứng da cam.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Với truyền thống “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”, từ năm 2006 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động được hơn 103,6 tỷ đồng để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Trong đó, xây mới, sửa chữa nhà 730 căn nhà cho gia đình nạn nhân; tặng quà cho hơn 154.000 lượt nạn nhân vào các dịp lễ tết, ngày kỷ niệm và nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa khác.

Cùng với đó, Hội còn tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng, trở thành cầu nối nhân ái, huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau da cam; tham gia đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đồng hành, chia sẻ, chăm lo cho nạn nhân da cam.

Các đồng chí lãnh đạo nhấn mạnh, dù công tác chăm sóc, hỗ trợ thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực song đời sống của nhiều nạn nhân chất độc da cam vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam cần tiếp tục được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, thể hiện trách nhiệm, đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo đề nghị các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới phương hướng hoạt động, làm tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền, cộng đồng xã hội với nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam; tiếp tục củng cố tổ chức Hội theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân được duy trì liên tục, hiệu quả.

Các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quan tâm huy động nguồn lực xã hội để các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân thiết thực và bền vững hơn, trong đó tập trung vào nhu cầu nhà ở, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, sinh kế, học tập cho con cháu nạn nhân.

Đặc biệt, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cần chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/7/2026.

Tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển Hội và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam được biểu dương, khen thưởng.

Dịp này, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng trao biển tượng trưng ủng hộ kinh phí và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

Thùy Linh