Thông xe cầu Thuận An - cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung

Cầu vượt cửa biển Thuận An là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung, với chiều dài 2,36km, rộng 20m với 4 làn xe kết cấu bằng bêtông cốt thép và dự ứng lực, với nhịp lớn nhất dài 218m.

Ngày 30/4, cầu vượt cửa biển Thuận An, phường Thuận An, thành phố Huế đã thông xe kỹ thuật.

Cầu vượt cửa biển Thuận An khởi công xây dựng vào tháng 3/2022. Công trình nằm trong dự án tuyến đường bộ ven biển dài 7,7 km từ nút giao cầu Tam Giang đến cầu qua biển Thuận An, kết thúc tại nút giao quốc lộ 49A - quốc lộ 49B ở phường Thuận An với tổng kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng.

Nhiều tháng qua, cầu vượt cửa biển Thuận An phải rào chắn lại do vướng mặt bằng ở đường Hoàng Sa.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Quản lý đầu tư xây dựng giao thông thành phố Huế cho hay, đơn vị đang yêu cầu các nhà thầu nhanh chóng hoàn thành các hạng mục tuyến đường ven biển phường Thuận An.

Cầu vượt cửa biển Thuận An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Dự kiến đến ngày 30/6, tuyến đường ven biển dài 7,7km từ cầu Tam Giang về tại nút giao quốc lộ 49A - quốc lộ 49B sẽ hoàn thành.

Cầu vượt cửa biển Thuận An là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung, với chiều dài 2,36km, rộng 20m với 4 làn xe kết cấu bằng bêtông cốt thép và dự ứng lực, sử dụng kết cấu dầm, cáp hỗn hợp cho các nhịp chính, với nhịp lớn nhất dài 218m.

Cầu có điểm đầu là đường Hoàng Sa, phường Thuận An cũ, điểm cuối tại Cồn Đâu, xã Hải Dương cũ./.

Theo Vietnam+

Tin cùng chuyên mục

Nhận diện sớm để ngăn chặn “tín dụng đen” ở làng quê

Nhận diện sớm để ngăn chặn “tín dụng đen” ở làng quê

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Không còn những tờ rơi dán kín cột điện hay những cuộc đòi nợ giữa ban ngày, “tín dụng đen” ở nhiều vùng nông thôn đang chuyển sang hình thức kín đáo hơn. Vay và trả qua người quen, qua điện thoại, qua mạng xã hội. Khoản tiền ban đầu không lớn, thủ...
Khi phụ huynh thay đổi cách đầu tư cho con

Khi phụ huynh thay đổi cách đầu tư cho con

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ dừng lại ở việc đầu tư cho các môn học văn hóa, nhiều phụ huynh hiện nay đang chủ động thay đổi cách đầu tư bằng việc cho con tham gia các lớp năng khiếu, rèn luyện thể chất ngay từ sớm. Sự lựa chọn này cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ nét...
Chấn chỉnh toàn diện công tác đào tạo lái xe

Chấn chỉnh toàn diện công tác đào tạo lái xe

Đời sống - Xã hội
Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe nâng cao chất lượng công tác đào tạo lái xe, cải thiện tình trạng "học đạt, thi trượt" trong thời gian vừa qua, bảo đảm người học nắm vững kỹ năng và đạt kết...
