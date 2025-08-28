Thông tuyến Quốc lộ 47, xã Yên Nhân không còn chia cắt

Trưa 28/8, ông Trần Ngọc Khải, Phó trưởng Phòng Quản lý Bảo Trì, Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng Thanh Hóa, cho biết: Đơn vị đã tập trung nhân lực, vật lực tăng ca xuyên đêm dọn dẹp các vị trí sạt taluy trên tuyến Quốc lộ 47 đoạn qua xã Yên Nhân. Với sự nỗ lực của cán bộ, công nhân, đến 10 giờ sáng 28/8, đơn vị đã hót dọn đất đá, sa bồi rãnh, sa bồi mặt đường khoảng 20 vị trí sạt lở với khối lượng hàng chục nghìn m3, các phương tiện giao thông đã lên được trung tâm UBND xã Yên Nhân, không còn chia cắt.

Đơn vị quản lý đường bộ tích cực hót dọn các vị tría tắc đường trên tuyến Quốc lộ 47.

Vị trí sạt lở gây tắc đường tại K113 +750 đã được thông.

Các vị trí sạt lở gây tắc đường lên xã Yên Nhân đã được thông tuyến.

Các đoàn xe của các lực lượng chức năng lên hỗ trợ đã vào được trung tâm UBND xã Yên Nhân.

Xe chở nước ngọt của Công an tỉnh đã lên hỗ trợ người dân.

Lực lượng Công an tỉnh vận chuyển lương thực hỗ trợ người dân xã Yên Nhân.

Đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung máy xúc cỡ lớn chia thành các mũi thi công, tiến hành hót dọn đất đá gây tắc đường lên xã biên giới Bát Mọt.

Theo ông Trần Ngọc Khải, Phó trưởng Phòng Quản lý Bảo Trì, Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng Thanh Hóa: "Hiện đơn vị đang tập trung máy xúc cỡ lớn chia thành các mũi thi công, tiến hành hót dọn đất đá gây tắc đường lên xã biên giới Bát Mọt, để thông xe trong thời gian sớm nhất. Do chưa tiếp cận được xã Bát Mọt nên chúng tôi chưa xác định được khối lượng sạt lở đoạn từ xã Yên Nhân lên xã Bát Mọt. Đơn vị đang huy động máy móc, thiết bị, nhân lực tăng ca xuyên đêm, quyết tâm thông đường trong thời gian sớm nhất, bảo đảm thông tuyến đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân trên tuyến Yên Nhân - Bát Mọt".

Lê Hợi