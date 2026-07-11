Thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Theo tài liệu hành chính lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ) tại Hà Nội, có một thông tin liên quan đến hồ sơ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên được lưu trữ tại đây.

Đó là Quyết định số 04-TTgA ký ngày 2/1/1978 tặng thưởng bằng Tổ quốc ghi công cho 131 gia đình liệt sĩ (trong đó có tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên) do cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng ký.

Thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. (Ảnh MINH DUY)

Theo thông tin trong Quyết định số 04-TTgA ký ngày 2/1/1978, liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên là hạ sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên quán: Xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã hy sinh trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày 2/3/1968.

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Trần Việt Hoa cho biết, trong thời điểm hiện nay, cả nước cũng rất quan tâm tới các hoạt động của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các cán bộ, nhân viên của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III cũng như thế. “Khi thấy có những thông tin phát hiện về các hài cốt liệt sĩ tại các địa phương, đặc biệt là các giấy tờ, kỷ vật, chúng tôi rất quan tâm xem liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III có những thông tin liên quan nào có thể cung cấp cho Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và Ban Chỉ đạo các cấp, chính quyền địa phương, và đặc biệt là để thông tin nhanh nhất đến gia đình của các liệt sĩ về các trường hợp đó hay không”, bà Hoa nói.

Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thông tin thêm, với trường hợp của liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên (như tên trong hồ sơ lưu trữ), chúng tôi có kiểm tra hồ sơ và cũng thấy có một trường hợp liệt sĩ như thế quê quán ở tỉnh Long An (cũ), hy sinh vào thời điểm năm 1968. Các thông tin này tương đối trùng khớp. Thế nhưng, điều còn khá băn khoăn là trên hồ sơ kỷ vật tìm thấy của liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh lại ghi tên là Huỳnh Văn Quên. Do đó, cũng phải khẳng định rằng, cần xác minh xem đây có phải là một người hay không. Ở đây, có một điểm chắc chắn là liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên đã được công nhận là liệt sĩ, và trong hồ sơ của ông cũng xác định được thông tin về quê quán cũng như thời gian hy sinh của ông. Đây là điểm tương đối trùng khớp.

Trước đó, trong ngày 6/7/2026, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quan trọng.

Đáng chú ý, trong số đó có một bộ hài cốt vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn quyết định điều động của đơn vị Quân giải phóng miền nam. Qua đối chiếu bước đầu với hồ sơ và các nguồn tư liệu, cơ quan chức năng xác định thông tin liên quan liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Trung đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An, Quân giải phóng miền nam hy sinh trong trận đánh cầu Chữ Y năm 1968.

Sau khi có thông tin danh tính hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, gia đình thân nhân liệt sĩ đã chủ động liên hệ các cơ quan chức năng để cung cấp thêm thông tin xác minh.

Ngay trong chiều 6/7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đoàn công tác đã đến nhà ông Huỳnh Văn Mười (xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh), người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng để xác minh các thông tin liên quan.

Tuy nhiên, khi đối chiếu các giấy tờ, cơ quan chức năng ghi nhận có sự khác biệt đáng kể: Giấy báo tử gia đình nhận được từ Quân khu 9 thể hiện tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quyên (khác với tên Huỳnh Văn Quên), hy sinh ngày 2/3/1968. Trong khi đó, Bằng Tổ quốc ghi công lại có tên Huỳnh Văn Quên.

Trước sự khác biệt này, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung đã trực tiếp xuống địa phương để xác minh, hỗ trợ gia đình và phối hợp chính quyền xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh làm rõ thông tin.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, Bộ Tư lệnh thành phố sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức xác minh kỹ lưỡng, đối chiếu các thông tin, hồ sơ để có kết luận chính xác về nhân thân liệt sĩ, tránh nhầm lẫn hoặc sai sót trong quá trình xác nhận.

Ngay sau đó, vào ngày 7/7/2026, các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN cho hai em ruột của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhằm phục vụ giám định, đối chiếu với hài cốt vừa được quy tập tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Báo Nhân Dân

Nguồn: https://nhandan.vn/thong-tin-ve-liet-si-huynh-van-quyen-tai-trung-tam-luu-tru-quoc-gia-iii-post974877.html