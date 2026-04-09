Thông tin “Người dân ở Thanh Hóa là nạn nhân của tình trạng cướp đất” là không có cơ sở

Những ngày qua, trên trang fanpage “Việt Tân” đăng tải một thước phim ngắn với tiêu đề “Người dân ở Thanh Hóa là nạn nhân của tình trạng cướp đất ở địa phương. Người tiếp theo có thể là bạn”. Đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông cầm điện thoại quay phim, tranh luận với một số cán bộ chính quyền địa phương, cho rằng lực lượng chức năng không đo đạc, kiểm đếm đất ở, đất lúa, cây cối, hoa màu trên mảnh đất mà gia đình ông này đã sinh sống qua bốn đời, và khi cấp giấy tờ đất đã bỏ sót phần đất cũng như nhà ở của gia đình.

Đất ở của gia đình ông Lê Trọng Tuyên, phường Đông Tiến.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc trong video đã diễn ra từ nhiều năm trước, khi chính quyền địa phương tiến hành kiểm kê, bồi thường, giải phóng một phần diện tích đất của hộ ông Lê Trọng Nam, trú tại phố Thắng, phường Đông Lĩnh (cũ), nay là phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa để phục vụ thi công dự án.

Năm 1994, thửa đất của hộ ông Lê Trọng Nam được UBND huyện Đông Sơn (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D0567299 với diện tích 810m2 (trong đó 200m2 đất ở và 610m2 đất cây lâu năm).

Ngày 29/12/2019, ông Lê Trọng Nam có đơn đăng ký biến động đất đai, đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kê khai diện tích sau biến động là 600m2 đất ở và 210m2 đất cây lâu năm, và trực tiếp ký nhận vào đơn.

Ngày 17/1/2020, Văn phòng đăng ký đất đai TP Thanh Hóa (cũ) đã ghi ý kiến vào Phần III của đơn với nội dung: “Căn cứ Điều 92, Luật Đất đai năm 2013, hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 810m2 (đất ở 600m2; đất cây lâu năm 210m2)”.

Ngày 30/1/2020, UBND TP Thanh Hóa (cũ) đã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 650541 cho hộ ông Lê Trọng Nam, bà Nguyễn Thị Cứ; tại Giấy chứng nhận này đã thể hiện: tổng số thửa 01 (thửa 1858), tờ bản đồ số 21, tổng diện tích 810m2 (trong đó đất ở 600m2, đất trồng cây lâu năm 210m2).

Năm 2023, thực hiện dự án đường nối Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây, hộ ông Lê Trọng Nam bị thu hồi 390,7m2 đất (102,6m2 đất ở và 288,1m2 đất nông nghiệp khác thửa; theo Quyết định số 9197/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của UBND TP Thanh Hóa (cũ)). Tuy nhiên, ông Lê Trọng Tuyên, con trai ông Lê Trọng Nam và bà Nguyễn Thị Cứ, làm đơn khiếu nại, đề nghị được bồi thường diện tích 288,1m2 theo đất ở và bố trí đất tái định cư bằng diện tích thu hồi 390,7m2 cho gia đình; đồng thời đăng nhiều video trên mạng xã hội với nội dung cho rằng chính quyền địa phương không kiểm kê, kiểm đếm diện tích đất cũng như hoa màu, kiến trúc trên đất.

Theo Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Trọng Tuyên, diện tích đất thu hồi mà ông Tuyên khiếu nại không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Đây là phần diện tích tăng so với Giấy chứng nhận do ranh giới, kích thước khu vực đất hộ bà Cứ sử dụng có thay đổi; phần diện tích tăng thuộc thửa đất 2 lúa số 775, tờ bản đồ số 05, bản đồ 299 đo vẽ năm 1986. Gia đình tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, đã có biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử lý vi phạm hành chính năm 2021. Vì vậy, việc ông Tuyên khiếu nại bồi thường diện tích 288,1m2 theo đất ở là không có cơ sở.

Do không đồng ý với Quyết định của UBND TP Thanh Hóa (cũ) và UBND tỉnh Thanh Hóa, gia đình ông Tuyên đã gửi đơn khởi kiện ra Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, Tòa án đã bác yêu cầu khởi kiện của ông Tuyên.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Hoàng, cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Đông Tiến (nguyên là Phó Chủ tịch UBND phường Đông Lĩnh), cho biết: Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết đơn thư của hộ ông Tuyên, UBND phường đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, UBND phường đã thành lập đoàn công tác với đầy đủ thành phần theo quy định. Trong quá trình triển khai, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; tuy nhiên gia đình ông Tuyên chưa đồng thuận. UBND phường cùng các lực lượng chức năng đã lập biên bản theo đúng quy định để tiếp tục thực hiện các bước trong quy trình giải phóng mặt bằng.

Cũng theo ông Lê Hoàng, đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội chỉ phản ánh một phần trong quá trình kiểm kê, chưa thể hiện đầy đủ các nội dung như kiểm tra, đo đạc, xác định hiện trạng và các bước thực hiện theo quy định, do đó chưa phản ánh toàn diện bản chất sự việc.

Qua xác minh, tìm hiểu toàn diện vụ việc, việc giải quyết của chính quyền địa phương được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, tài liệu liên quan và tuân thủ quy định pháp luật. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được triển khai đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm sự tham gia, giám sát của các thành phần theo quy định. Những thông tin cho rằng có hành vi “cướp đất” là không có cơ sở, mang tính xuyên tạc, sai lệch bản chất sự việc.

Trước những thông tin đa chiều, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động sàng lọc, kiểm chứng nguồn tin; tiếp cận thông tin từ nhiều kênh chính thống để có cái nhìn khách quan, toàn diện về sự việc. Đồng thời, không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng nhằm mục đích gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bài và ảnh: PV