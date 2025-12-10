Thông báo tìm chủ phương tiện vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ

Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT, hiện nay, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đang quản lý, bảo quản 117 phương tiện các loại đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm cũng như chủ sở hữu không đến giải quyết theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Căn cứ các quy định của pháp luật về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu. Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông nêu trên đến liên hệ trực tiếp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ: Lô BC Khu đô thị Bắc Cầu Hạc, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị, người vi phạm, chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện không đến giải quyết thì Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ theo quy định của pháp luật.

(Quá trình giải quyết có vướng mắc cần trao đổi đề nghị các đơn vị lien hệ đồng chí: Lê Thị Thùy Linh, SĐT: 0932.329.993 để phối hợp)

DANH SÁCH 117 PHƯƠNG TIỆN QUÁ HẠN TẠM GIỮ

LP