Triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức thông báo trúng thưởng quy mô lớn

Chiều 29/12, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm được tổ chức theo mô hình công ty, có số lượng “nhân viên” rất lớn, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Với thủ đoạn gọi điện thông báo trúng thưởng, núp bóng các công ty “ma”, các đối tượng đã dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân.

Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức thông báo trúng thưởng, bắt giữ 35 đối tượng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, phát hiện một đường dây lừa đảo với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước. Các đối tượng thuê địa điểm để hoạt động, làm việc tại Phòng 503 Tòa nhà K300 Office ở số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh.

Mặc dù không đăng ký thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể nhưng vẫn lấy tên công ty giả là “Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power” nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, giới thiệu, tạo lòng tin và dụ dỗ bị hại. Từ đầu tháng 7/2025, các đối tượng này sử dụng 2 đầu số hotline: 0289.998.0668 và 0289.999.4889 (đây là các đầu số được gắn với điện thoại cố định, thực hiện cuộc gọi bằng đường truyền Internet) rồi gọi điện theo kịch bản để tiếp cận, lừa các bị hại là thông báo cho bị hại trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị lớn như tivi, tủ lạnh, điều hòa,... nhưng lại yêu cầu bị hại phải mua những mặt hàng, sản phẩm khác của công ty với giá cao hơn so với giá gốc nhập hàng.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Phạm Nhất Duy, Nguyễn Doanh Thương và Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng tang vật vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tin thần tấn công, trấn áp mạnh đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, ngày 23/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Phạm Nhất Duy, sinh năm 1999 (là đối tượng chủ mưu, cầm đầu); Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1995; Đinh Thị Thế Mỹ, sinh năm 2005; Nguyễn Minh Trung, sinh năm 2002; Huỳnh Vũ Trường Giang, sinh năm 2001 cùng trú tại TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hữu Nhân, sinh năm 2001; Nguyễn Thị Anh Thư, sinh năm 2004, cùng trú tại tỉnh Cà Mau; Bùi Thế Thành Nhân, sinh năm 1999 trú tại tỉnh Gia Lai và Nguyễn Đức Hùng, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, đây là đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ, hoạt động khép kín theo mô hình doanh nghiệp. Các đối tượng đã thành lập nhiều công ty “ma”, có đầy đủ danh nghĩa Giám đốc, quản lý, nhân viên; thuê địa điểm làm việc tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành lân cận. Mỗi “công ty” thường dao động từ 10 đến 50 nhân viên, được phân công vai trò cụ thể như một doanh nghiệp hợp pháp: bộ phận gọi điện tư vấn, bộ phận chốt đơn, bộ phận kế toán - tài chính, bộ phận quản lý dữ liệu khách hàng.

Lực lượng Công an thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội của các đối tượng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng cầm đầu trực tiếp xây dựng kịch bản lừa đảo, quản lý thông tin bị hại, theo dõi doanh thu và điều phối dòng tiền chiếm đoạt. Để che giấu hành vi phạm tội và tạo vỏ bọc hợp pháp, các đối tượng ký hợp đồng với các công ty công nghệ để thuê các đầu số thuê bao gắn với điện thoại bàn hoặc phần mềm gọi điện qua Internet như Zoiper được cài đặt trên máy tính laptop. Các cuộc gọi thông báo trúng thưởng được thiết lập hiển thị như đến từ doanh nghiệp, trung tâm mua sắm hoặc sàn thương mại điện tử uy tín, khiến người nghe khó phân biệt thật - giả và dễ dàng tin tưởng, sập bẫy.

Theo kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, các đối tượng giả danh “nhân viên” chăm sóc khách hàng, trung tâm mua sắm trực tuyến gọi điện cho người dân trên khắp cả nước, thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị lớn như tivi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage... Sau đó, các đối tượng lấy nhiều lý do gian dối, như: để tri ân khách hàng hoặc tạo mã trúng thưởng, tổ chức trao thưởng, nộp thuế phí, quy đổi sản phẩm là hiện vật ra tiền mặt cho khách hàng...

Mục đích là đánh vào tâm lý hám lợi của khách hàng để yêu cầu bị hại nhận và thanh toán nhiều đơn hàng với số tiền cao hơn gấp nhiều lần so với giá trị thực tế hàng hóa nhằm chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân mà các đối tượng lừa đảo thường nhắm tới là người cao tuổi sinh sống ở khu vực nông thôn, thiếu thông tin và hiểu biết về loại tội phạm này.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng đưa ra điều kiện để “đủ tiêu chuẩn nhận thưởng”, yêu cầu bị hại phải tiếp tục mua thêm các sản phẩm khác của công ty như sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, bếp điện từ, máy đo huyết áp... với các lý do gian dối như: tạo mã trúng thưởng, tích điểm, kích hoạt giải, hoàn thiện hồ sơ trao thưởng. Khi giao hàng, bị hại phải thanh toán số lớn hơn rất nhiều, thậm chí gấp 8 -10 lần so với giá trị thực tế của sản phẩm.

Với thủ đoạn nêu trên, nhiều bị hại tin tưởng vào viễn cảnh mình trúng thưởng thật, đã chuyển tiền, thanh toán tiền hàng theo yêu cầu của nhóm đối tượng lừa đảo để có thể nhanh chóng nhận được quà tặng như đối tượng hứa hẹn. Khi bị hại đã “mắc bẫy”, các đối tượng tiếp tục khai thác tâm lý tiếc tiền của bị hại, tạo lập thêm nhiều “nhân vật ảo”, sử dụng các số điện thoại khác nhau (vẫn thông qua điện thoại bàn hoặc phần mềm Zoiper), tự xưng là bộ phận tài chính, kế toán, hội đồng trao thưởng hoặc lãnh đạo công ty để tiếp tục gọi điện.

Thông qua các kịch bản nối tiếp, các đối tượng liên tục đưa ra hàng loạt lý do “thuyết phục” khác, như: mua thêm hàng để quy đổi phần thưởng từ hiện vật sang tiền mặt; nộp phí xuất hóa đơn, phí vận chuyển nhanh, phí bảo hiểm hàng hóa, thuế và các khoản chi phí phát sinh khác. Mỗi khoản tiền thường không lớn nhưng được chia nhỏ, yêu cầu nhiều lần, khiến bị hại lạc vào “ma trận” của các chiêu trò thao túng tâm lý mà các đối tượng đã dựng sẵn để rồi tiếp tục chuyển tiền hoặc nhận thêm các đơn hàng mới. Chỉ đến khi đã chuyển hết tiền mà “quà” và “thưởng” vẫn không thấy đâu, bị hại mới biết mình bị lừa.

Để hợp thức hóa dòng tiền chiếm đoạt, các đối tượng sử dụng dịch vụ của các công ty chuyển phát nhanh như Viettel Post, Vietnam Post, J&T Express..., giao hàng theo hình thức thanh toán khi nhận (COD), tạo vỏ bọc giao dịch mua bán hợp pháp, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của cơ quan chức năng.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệu tập, đấu tranh làm việc với 31 đối tượng thuộc 3 “công ty” hoạt động lừa đảo theo phương thức nêu trên, gồm: Công ty do đối tượng Nguyễn Doanh Thương (sinh năm 1983 hiện đang trú tại phường An Phú Đông, TP Hồ Chí Minh) là “Chủ tịch” cùng 7 đối tượng là “Giám đốc”, “quản lý” và “nhân viên”; Công ty do đối tượng Nguyễn Lê Thúy Ngọc (sinh năm 1991, hiện đang trú tại phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh) làm “Giám đốc”, cùng 8 “nhân viên”; Công ty do đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1999, hiện đang trú tại phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh) làm “Giám đốc”, cùng 13 “nhân viên”.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội, gồm: Điện thoại di động, điện thoại bàn, máy tính xách tay (laptop), thiết bị liên lạc, hàng hóa các loại cùng dữ liệu điện tử và bảng thống kê kết quả hoạt động lừa đảo của các nhóm đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2025, các nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 1.000 bị hại trên phạm vi toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Quốc Hương và Trung Hưng