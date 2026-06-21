Thời tiết ngày 21/6: Nắng nóng diện rộng, Trung Bộ có nơi trên 39 độ C

Ngày 21/6, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước trong ngày; trong đó Hà Nội phổ biến 36-38 độ C, còn các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nơi trên 39 độ C.

Người dân Quảng Trị trang bị áo chống nắng khi lưu thông ngoài trời trong điều kiện nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/6, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước trong ngày; trong đó Hà Nội phổ biến 36-38 độ C, còn các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nơi trên 39 độ C.

Chiều tối và đêm, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cụ thể ở từng khu vực

- Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Tại Đông Bắc Bộ , thời tiết có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực trung du và đồng bằng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Tại cao nguyên Trung Bộ , ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

- Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ C, cao nhất từ 36-38 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C.

Theo TTXVN