Thời gian nhận tác phẩm tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” từ ngày 23/6 đến hết ngày 31/7/2026

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025–2026 đang được phát động rộng rãi, nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáng 14/4, Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII (2025-2026). Ảnh: Thùy Linh

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVII (2025-2026) do Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức và sẽ trao thưởng cho ác tác phẩm đạt Giải vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026).

Theo Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025-2026, giải được tổ chức cho nhiều loại hình báo chí như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí; thu hút sự tham gia của các nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Các tác phẩm tham dự cần phản ánh chân thực, sinh động việc triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 23/6/2025 đến hết ngày 31/7/2026. Việc tích cực hưởng ứng, tham gia Giải là dịp để đội ngũ người làm báo và các tầng lớp Nhân dân đóng góp tiếng nói xây dựng, lan tỏa giá trị đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thông qua các tác phẩm báo chí, Giải hướng tới khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tham gia của mỗi cá nhân, tổ chức trong việc củng cố khối đoàn kết, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động.

Sáng 14/4, Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII (2025-2026), khuyến khích các nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên, cộng tác viên và bạn đọc tích cực tham gia sáng tác, gửi tác phẩm dự thi.

