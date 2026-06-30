Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các nội dung liên quan

Xã Thượng Ninh công bố nghị quyết, quyết định kiện toàn tổ chức thôn Thời sự 08:08 30/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 29/6, xã Thượng Ninh tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về thành lập các thôn, chi bộ, ban công tác mặt trận và kiện toàn đội ngũ cán bộ ở thôn sau sắp xếp.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X thành công rực rỡ Thời sự 22:28 29/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 đã chính thức khép lại, đánh dấu một kỳ đại hội thành công, tạo dấu mốc mới, động lực cho bước phát triển tiếp theo của phong trào TDTT tỉnh nhà.