Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các nội dung liên quan
Thực hiện Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 24/3/2026 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; căn cứ tình hình thực tế công tác chấm thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo một số nội dung liên quan đến việc công bố điểm thi, điểm chuẩn, cách tra cứu điểm thi và thời gian thực hiện phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 như sau:
Mai Huyền
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