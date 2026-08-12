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Quốc hội tiếp tục thảo luận về hai siêu dự án giao thông Đồng bằng sông Hồng

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Hai dự án đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô và đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng sẽ mở ra không gian phát triển, tăng liên kết vùng, góp phần đưa Đồng bằng sông Hồng trở thành cực tăng trưởng mới.

Quốc hội tiếp tục thảo luận về hai siêu dự án giao thông Đồng bằng sông Hồng

Hai dự án đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô và đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng sẽ mở ra không gian phát triển, tăng liên kết vùng, góp phần đưa Đồng bằng sông Hồng trở thành cực tăng trưởng mới.

Quốc hội tiếp tục thảo luận về hai siêu dự án giao thông Đồng bằng sông Hồng

Các đại biểu tại Kỳ họp. Ảnh: quochoi.vn

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, ngày 12/8, Quốc hội tiếp tục thảo luận về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Sau khi đại biểu nêu ý kiến, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề.

Hai siêu dự án giao thông gồm đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô và đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng được đầu tư sẽ mở ra không gian phát triển kinh tế-xã hội, đô thị, tăng liên kết vùng và góp phần đưa khu vực Đồng bằng sông Hồng trở thành cực tăng trưởng mới.

Tuy nhiên, với nguồn vốn điều chỉnh và bổ sung lớn, các Đại biểu Quốc hội cũng kiến nghị Chính phủ cần cân đối, bố trí nguồn vốn hợp lý; tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán ngay từ đầu nhằm phòng ngừa thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện dự án.

Trong ngày, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh cùng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường./.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-tiep-tuc-thao-luan-ve-hai-sieu-du-an-giao-thong-dong-bang-song-hong-post1129530.vnp

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