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Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-New Zealand

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Tiếp sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước New Zealand theo lời mời của Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-New Zealand

Tiếp sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước New Zealand theo lời mời của Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-New Zealand

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tích cực, ổn định trên nền tảng tin cậy chính trị cao và lòng tin chiến lược ngày càng được củng cố.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-New Zealand

Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta thăm cấp Nhà nước tới New Zealand. Điều này thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Việt Nam đối với New Zealand - một Đối tác Chiến lược Toàn diện quan trọng, hiệu quả tại khu vực - đồng thời khẳng định sự quan tâm của Việt Nam đối với khu vực Nam Thái Bình Dương./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#New zealand #Nhà nước #Chiến lược #Đoàn đại biểu cấp cao #Chuyến thăm #Chủ tịch nước #Việt nam #Tổng bí thư #Australia #toàn diện

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