Mỹ rút toàn bộ máy bay ném bom khỏi Anh giữa cảnh báo về mối đe dọa mới

Mỹ đã khẩn cấp đưa toàn bộ 12 máy bay ném bom B-1 đang triển khai tại căn cứ RAF Fairford của Anh trở về nước, trong bối cảnh giới chức nhận được cảnh báo mới về nguy cơ nhằm vào cơ sở này. Động thái diễn ra chỉ khoảng một tuần sau khi cảnh sát Anh bắt giữ một số nghi phạm liên quan vụ việc bị điều tra là âm mưu tấn công căn cứ.

Theo các quan chức Mỹ, việc rút máy bay khỏi RAF Fairford được tiến hành với tốc độ bất thường sau khi xuất hiện thông tin tình báo mới về một âm mưu được cho là có liên quan Iran. Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ xác nhận toàn bộ máy bay ném bom được triển khai tại căn cứ đã trở về các căn cứ chính ở Mỹ, nhưng không công bố nguyên nhân cụ thể của quyết định.

Đây là một động thái hiếm thấy đối với lực lượng máy bay ném bom Mỹ đang được triển khai tại một căn cứ của đồng minh. Trước khi rút đi, khoảng 12 máy bay B-1B Lancer đóng tại RAF Fairford, một căn cứ cách London khoảng 160 km về phía tây. Căn cứ này từng được Mỹ sử dụng làm điểm triển khai máy bay ném bom trong các chiến dịch quân sự tại Trung Đông, trong đó có cuộc chiến với Iran.

Việc rút máy bay diễn ra khoảng một tuần sau khi cảnh sát Anh bắt giữ 5 người tại khu vực gần RAF Fairford. Những người này di chuyển bằng các xe tải màu trắng và sau đó được tại ngoại khi nhà chức trách không phát hiện chất nổ trong xe. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn tiếp tục.

Ngày 2/10, một công dân Anh-Iran cũng bị bắt với cáo buộc liên quan đến việc chuẩn bị các hành động khủng bố. Giới chức Anh cho rằng có dấu hiệu Iran liên quan đến các vụ việc, trong khi Tehran phủ nhận cáo buộc.

Theo New York Times, giới chức Mỹ, Anh, Đức và Israel nghi ngờ hoạt động này có thể liên quan Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hoặc một cơ quan quân sự khác tại Tehran. Israel cũng được cho là đã cảnh báo phía Anh về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công do Iran hậu thuẫn.

Trong tháng 7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran từng cảnh báo rằng việc Anh cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ để tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran có thể khiến các căn cứ này trở thành mục tiêu. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng công khai cho thấy Tehran đứng sau vụ việc và Iran kiên quyết bác bỏ cáo buộc có liên quan.

Nhật Lệ