Yemen phát động chiến dịch quân sự nhằm giành lại các khu vực do Houthi kiểm soát

Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad Al-Alimi ngày 4/10 tuyên bố phát động các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại những vùng lãnh thổ hiện do lực lượng Houthi kiểm soát, trong khi Houthi cùng ngày tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hai cơ sở của Tập đoàn Dầu khí Saudi Aramco tại Saudi Arabia.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Al-Alimi cho biết đã chỉ thị các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh và các đơn vị quân sự triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt, với mục tiêu khôi phục quyền kiểm soát của chính quyền đối với toàn bộ lãnh thổ Yemen. Ông đồng thời yêu cầu các cơ quan nhà nước đặt trong tình trạng cảnh giác cao cho đến khi chiến dịch hoàn tất.

Quân đội Yemen xác nhận bắt đầu “trận chiến giải phóng”. Người phát ngôn quân đội, Đại tá Majid al-Nuzaili, cho biết chiến dịch nhằm khôi phục quyền kiểm soát của nhà nước, bảo đảm chủ quyền quốc gia và chấm dứt sự kiểm soát của Houthi tại các khu vực do lực lượng này nắm giữ. Ông khẳng định các lực lượng vũ trang sẽ bảo vệ dân thường và kêu gọi các tay súng Houthi hạ vũ khí, trở về địa phương.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree ngày 4/10 tuyên bố lực lượng này đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công hai cơ sở của Saudi Aramco tại khu vực Riyadh và Khurais của Saudi Arabia. Houthi không công bố thông tin cụ thể về thiệt hại hoặc mức độ ảnh hưởng đối với hoạt động của các cơ sở này. Hiện chưa có thông tin độc lập xác nhận tuyên bố trên.

Phía quân đội Yemen cáo buộc Houthi làm tổn hại sự đoàn kết xã hội và mở rộng ảnh hưởng ra bên ngoài Yemen, đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu.

Xung đột Yemen bùng phát từ năm 2014 sau khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa và một số tỉnh. Năm 2015, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính quyền Yemen được quốc tế công nhận. Lệnh ngừng bắn đạt được năm 2022 sau đó đổ vỡ, trong khi tình hình an ninh tại Yemen tiếp tục diễn biến phức tạp.

Lê Hà.