OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu trong tháng 11

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 4/10 cho biết 7 quốc gia chủ chốt trong OPEC+ đã quyết định giữ nguyên hạn ngạch sản lượng dầu trong tháng 11, không thay đổi so với mức của tháng 10. Đây là tháng thứ hai liên tiếp các nước duy trì ổn định hạn ngạch sản lượng dầu.

Theo tuyên bố, đại diện của Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman đã họp trực tuyến ngày 4/10 để đánh giá các điều kiện và triển vọng của thị trường dầu mỏ toàn cầu. Trong bối cảnh thị trường dầu mỏ vẫn chịu tác động từ tình hình xung đột tại Trung Đông và hoạt động xuất khẩu của các nước sản xuất dầu khu vực Vùng Vịnh chưa trở lại mức bình thường, tuyên bố cho biết các nước tham gia tái khẳng định sẽ tiếp tục tuân thủ các thỏa thuận sản lượng liên quan trong khuôn khổ hợp tác OPEC+, đồng thời tổ chức các cuộc họp hằng tháng để đánh giá chính sách sản lượng tiếp theo, căn cứ vào tình hình thị trường dầu mỏ quốc tế. Theo tuyên bố, cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 1/11.

OPEC+ gồm các nước thành viên OPEC và các quốc gia sản xuất dầu ngoài OPEC như Nga.

Theo nguồn tin trong ngành, các nước OPEC+ tại Vùng Vịnh hiện vẫn khai thác thấp hơn đáng kể so với mục tiêu sản lượng, trong khi hoạt động xuất khẩu tiếp tục bị gián đoạn do xung đột liên quan đến Iran. Lượng dầu xuất khẩu trong những tháng gần đây chỉ dao động ở mức 60-80% so với bình thường.

Chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS nhận định việc 7 nước OPEC+ giữ nguyên mức trần sản lượng phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, dù dòng dầu qua eo biển Hormuz gia tăng, sản lượng của các nước này vẫn thấp hơn đáng kể so với hạn ngạch, khiến thị trường dầu mỏ tiếp tục trong tình trạng nguồn cung thắt chặt.

Xung đột với Iran cũng khiến việc đánh giá năng lực sản xuất của OPEC+ bị trì hoãn. Đây là cơ sở quan trọng để xác định hạn ngạch sản lượng của các thành viên trong năm 2027, song những diễn biến tại Trung Đông đã khiến các ước tính về năng lực sản xuất trong tương lai trở nên khó chắc chắn.

OPEC+ đã tăng các mục tiêu sản lượng trong phần lớn năm 2026 sau nhiều năm cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, phần lớn mức tăng trên thực tế chưa được hiện thực hóa do tác động của xung đột tại Trung Đông. Theo số liệu của OPEC, 7 thành viên chủ chốt nói trên đã khai thác khoảng 25 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 8, tăng 630.000 thùng/ngày so với tháng 7, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 5 triệu thùng/ngày so với mức trước khi xung đột xảy ra vào tháng 2.

OPEC+ hiện vẫn duy trì khoảng 2 triệu thùng/ngày cắt giảm sản lượng, áp dụng đối với phần lớn các thành viên. Các nguồn tin cho biết nhóm cần kết quả đánh giá năng lực sản xuất để quyết định cách phân bổ mức tăng sản lượng và những thay đổi về sản lượng khó có khả năng được thực hiện trước năm 2027.

Thanh Vân