Syria lên án hoạt động xây dựng của Israel gần Cao nguyên Golan

Bộ Ngoại giao Syria ngày 4/10 lên án hoạt động đào bới và xây dựng của Israel gần đường phân giới với Cao nguyên Golan bị chiếm đóng, cho rằng đây là “vi phạm trắng trợn” thỏa thuận ngừng giao tranh năm 1974, đồng thời cảnh báo hoạt động này đe dọa an ninh và ổn định khu vực.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Syria cho biết lực lượng Israel đã nối lại hoạt động đào bới ở phía Tây làng al-Asha, thuộc vùng nông thôn tỉnh Quneitra, miền Nam Syria, trong khuôn khổ dự án có tên “Sofa 53”. Bộ Ngoại giao Syria cảnh báo việc Israel tiếp tục các hoạt động mà Damascus cho là gây hấn, cùng với các cuộc tấn công và xâm nhập trên thực địa, “gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh và ổn định khu vực” và làm suy yếu luật pháp quốc tế. Syria kêu gọi cộng đồng quốc tế áp dụng các biện pháp răn đe nhằm chấm dứt những hoạt động này và ngăn chúng tái diễn.

Damascus đồng thời tái khẳng định quyền thực thi đầy đủ chủ quyền đối với toàn bộ lãnh thổ Syria theo luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện trách nhiệm pháp lý và đạo lý trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và tôn trọng đường biên giới.

Theo kênh truyền hình Al-Ikhbariya của Syria, dự án “Sofa 53”, còn được gọi là “Great Storm”, bao gồm hoạt động đào bới và xây dựng một tuyến đường quân sự dọc đường phân giới trong khu vực đệm. Israel bắt đầu triển khai dự án vào giữa năm 2022 gần Hader, miền Bắc Quneitra, sau đó mở rộng qua Jabata al-Khashab, al-Hamidiyah, al-Qahtaniyah, Ruweihina, Bir Ajam và Bariqa. Tuyến đường tiếp tục về phía Nam qua al-Asha, hướng tới khu vực tiếp giáp biên giới Syria, Jordan và Israel.

Theo nguồn tin trên, quân đội Israel đã xây dựng một tuyến đường quân sự rộng khoảng 8m, hai bên có các bờ đất cao khoảng 5m, đồng thời thiết lập các trạm quan sát và vị trí quân sự dọc tuyến đường, sát đường ngừng bắn tại Cao nguyên Golan.

Các nguồn tin Syria cho biết lực lượng Israel đã tiến từ 300m đến 1.000m qua đường ngừng bắn, trong khi hoạt động xây dựng quân sự được đẩy nhanh vào cuối năm 2024, đặc biệt sau khi chính quyền Bashar al-Assad sụp đổ.

Kể từ khi chính quyền Assad sụp đổ ngày 8/12/2024, Israel đã mở rộng các hoạt động quân sự tại Syria, đưa binh sĩ vào khu vực đệm ở Golan và các vị trí lân cận.

Syria yêu cầu Israel rút lực lượng khỏi những khu vực mà nước này đã chiếm đóng và khẳng định tiếp tục tuân thủ thỏa thuận ngừng giao tranh năm 1974. Trong khi đó, Israel cho rằng các hoạt động di chuyển lực lượng của nước này xuất phát từ những yêu cầu về an ninh.

Thanh Vân