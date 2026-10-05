Iran ra "tối hậu thư" cho các nước láng giềng, cảnh báo phản ứng "khác biệt"

Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả quyết liệt nếu các quốc gia trong khu vực tiếp tục để Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ và hạ tầng cho các hành động quân sự nhằm vào Tehran.

Tin liên quan: Iran đề xuất hòa giải, các nước láng giềng ra cảnh báo đanh thép

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Tehran ngày 4/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, phát đi thông điệp cứng rắn tới các quốc gia láng giềng, đặc biệt là những nước từng cho phép Mỹ và Israel sử dụng không phận và căn cứ quân sự trong đợt xung đột vừa qua.

Ông Baghaei nhấn mạnh, Tehran luôn tôn trọng nguyên tắc hòa hiếu, song mọi sự kiên nhẫn đều có giới hạn. Đại diện Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo: "Nếu trong tương lai tiếp tục xảy ra hành vi xâm lược từ Mỹ và Isarel, và nếu lãnh thổ của các nước láng giềng được trưng dụng để tấn công Iran, phản ứng của chúng tôi chắc chắn sẽ rất khác biệt và mang tính quyết định".

Liên quan đến tiến trình hòa bình, ông Baghaei xác nhận Iran đã nhận được phản hồi của Washington đối với “Kế hoạch 7 ngày” mà Tehran gửi hồi cuối tháng 9 nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột và mở lại tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía Iran đánh giá các đề xuất của Mỹ vẫn “đi theo lối mòn cũ” và tập trung quá nhiều vào hồ sơ hạt nhân trong khi ưu tiên của Tehran ở giai đoạn hiện nay là an ninh tại eo biển Hormuz. Iran cho rằng việc khôi phục an ninh tại tuyến hàng hải này cần những bước đi rõ ràng từ phía Mỹ.

Làm rõ hơn lập trường của Tehran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cùng ngày tuyên bố eo biển Hormuz sẽ chưa được mở lại cho đến khi Mỹ đáp ứng 7 điều kiện dựa trên Bản ghi nhớ Islamabad.

Ông Qalibaf nêu rõ: “Lập trường của Cộng hòa Hồi giáo Iran hoàn toàn rõ ràng và kiên định, và eo biển Hormuz sẽ không được mở cho đến khi 7 điều kiện của chúng tôi, dựa trên Bản ghi nhớ Islamabad, được đáp ứng”

Liên quan đến đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, phía Iran cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Đáng chú ý, quân đội Iran ngày 4/10 đã triển khai chiến dịch huy động lực lượng quy mô lớn mang tên “Jan-Fada”, chính thức mở các khóa huấn luyện quân sự từ cơ bản đến nâng cao cho người dân nhằm sẵn sàng ứng phó nguy cơ xung đột.

Chương trình huấn luyện tình nguyện viên này là một phần của chiến dịch vận động xã hội quy mô lớn mang tên “Jan-Fada” (Sự hy sinh vì Iran). Theo quy trình, các tình nguyện viên sẽ trải qua giai đoạn huấn luyện quân sự cơ bản (bao gồm thao tác sử dụng vũ khí, kỹ năng sơ cứu và phòng thủ dân sự) trước khi chuyển sang các khóa học tác chiến nâng cao.

Giới chức Iran cho biết các tình nguyện viên trong tương lai có thể được tập hợp thành những “tiểu đoàn kháng chiến quốc gia” và triển khai tới các khu vực tác chiến khi cần thiết.

Nhật Lệ