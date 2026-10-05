Nhật Bản cải tổ hệ thống tình báo, hướng tới thành lập cơ quan tình báo đối ngoại

Ngày 4/10 Nhật Bản cho biết chính phủ đang đẩy mạnh cải tổ hệ thống tình báo trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, với kế hoạch tăng cường phối hợp thu thập, phân tích thông tin và hướng tới thành lập một cơ quan tình báo đối ngoại độc lập vào đầu năm 2028.

Theo các nguồn tin, trong nhiều năm, hoạt động tình báo của Nhật Bản được phân bổ cho nhiều cơ quan khác nhau, trong đó có Cơ quan Tình báo và Nghiên cứu Nội các, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Cơ quan Tình báo An ninh Công cộng, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. Việc thông tin được thu thập và phân tích tại nhiều đầu mối được cho là gây khó khăn cho việc hình thành một bức tranh tổng thể và phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan.

Trong tháng 7, Chính phủ Nhật Bản đã thành lập Hội đồng Tình báo Quốc gia, do Thủ tướng Sanae Takaichi đứng đầu, đồng thời đưa Cục Tình báo Quốc gia vào hoạt động với khoảng 700 nhân sự. Cơ quan mới có nhiệm vụ điều phối việc thu thập và phân tích thông tin từ các bộ, ngành, qua đó hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách của chính phủ.

Ngày 28/9, Thủ tướng Takaichi chủ trì cuộc họp đầu tiên của hội đồng chuyên gia gồm 17 thành viên, nhằm thảo luận các biện pháp tiếp tục nâng cao năng lực tình báo và xây dựng chiến lược tình báo quốc gia. Bà cho rằng việc củng cố năng lực tình báo là nhiệm vụ cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và lợi ích quốc gia.

Theo Chính phủ Nhật Bản, những thách thức được quan tâm gồm hoạt động của các cơ quan tình báo nước ngoài, nguy cơ thất thoát công nghệ tiên tiến, các cuộc tấn công mạng nhằm vào thông tin quan trọng và sự lan truyền thông tin sai lệch. Tokyo cũng lưu ý tới việc Trung Quốc và Triều Tiên tăng cường năng lực quân sự, cùng với xu hướng hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn giữa Trung Quốc, Nga và Triều Tiên.

Trong giai đoạn tiếp theo, Nhật Bản dự kiến nghiên cứu thành lập một cơ quan tình báo đối ngoại độc lập, có chức năng thu thập thông tin ở nước ngoài. Kế hoạch này được đặt mục tiêu triển khai vào đầu năm 2028. Tokyo đồng thời tham khảo kinh nghiệm của các đối tác, trong đó có Mỹ và Australia, nhằm tăng cường chia sẻ và phối hợp thông tin tình báo.

Lê Hà.