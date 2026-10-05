Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm điều phối các nỗ lực về trí tuệ nhân tạo

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/10 chính thức công bố thành lập lực lượng đặc nhiệm liên bang mang tên “Super Intelligence Force (SIF) - Lực lượng Siêu trí tuệ”, nhằm điều phối các nỗ lực của chính phủ và thúc đẩy vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết lực lượng “Lực lượng Siêu trí tuệ” có nhiệm vụ điều phối các nỗ lực của Chính phủ Liên bang nhằm bảo đảm Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về “Siêu trí tuệ”, đồng thời bảo vệ lợi ích và cải thiện cuộc sống của người dân Mỹ.

Theo ông Trump, lực lượng này cũng sẽ điều phối hoạt động của Chính phủ Liên bang với người tiêu dùng, các nhóm vì lợi ích công cộng, tổ chức tôn giáo, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu và các công ty hoạt động trong lĩnh vực “Siêu trí tuệ”.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton sẽ đứng đầu lực lượng đặc nhiệm. Các quan chức khác tham gia lãnh đạo nhóm gồm Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Andrew Ferguson, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Nghiên cứu và Kỹ thuật Emil Michael và Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự Scott Kupor. Lực lượng này sẽ báo cáo trực tiếp với Tổng thống Trump và Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles.

Thông báo của Tổng thống Trump chưa nêu cụ thể lực lượng đặc nhiệm sẽ thực hiện những biện pháp nào hoặc đảm nhận cơ chế giám sát ra sao đối với hoạt động phát triển AI. Đây cũng là vấn đề một số lãnh đạo các công ty công nghệ đã bày tỏ quan ngại và kêu gọi Chính phủ Liên bang tăng cường quản lý.

Việc công bố lực lượng đặc nhiệm được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo các công ty công nghệ lớn tại Nhà Trắng ngày 29/9. Tại cuộc gặp, ông Trump cho biết ông và 6 công ty đã ký một “hiến pháp” nhằm thiết lập các tiêu chuẩn để các doanh nghiệp tự giám sát công nghệ AI của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal được công bố ngày 3/10, ông Jay Clayton cho rằng việc Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu về AI sẽ giúp nước này có khả năng tốt hơn trong việc ứng phó với các rủi ro từ các đối thủ. Ông nhấn mạnh nguy cơ đối với Mỹ sẽ gia tăng nếu nước này không phải là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực AI.

Theo ông Clayton, lực lượng đặc nhiệm có thể xây dựng các cơ chế quản lý thông qua đối thoại, tương tự cách thức được áp dụng trong những ngành khác. Ông dẫn các mô hình quản lý rủi ro trong lĩnh vực tài chính được xây dựng với sự phối hợp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Ông Clayton cho biết lực lượng đặc nhiệm sẽ xem xét các luật hiện hành và thảo luận về những biện pháp mà Quốc hội Mỹ có thể thực hiện.

Cùng ngày 4/10, Tổng thống Trump cũng ký sắc lệnh hành pháp chỉ đạo các cơ quan liên bang sử dụng các thuật ngữ “Super Intelligence – Siêu trí tuệ” và “SI” thay cho “Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo” và “AI”.

Thanh Vân