Thọ Long nhân rộng mô hình thi đua “dân vận khéo”

Từ việc vận động Nhân dân hiến đất mở đường đến xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, phong trào thi đua “dân vận khéo” ở xã Thọ Long đang lan tỏa sâu rộng và mang lại những hiệu quả thiết thực. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hộ gia đình ông Lê Đình Hội ở thôn Phúc Long tự nguyện phá dỡ cổng, tường rào kiên cố, hiến đất mở rộng đường.

Thực hiện Nghị quyết số 23 của HĐND xã Thọ Long về phát triển giao thông nông thôn, thôn Phúc Long đang trở thành điểm sáng trong phong trào vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường. Theo Bí thư chi bộ thôn Phúc Long, bà Lê Thị Dinh: “Tuyến đường từ cầu Kim Bảng đến điện Càn Long có bề rộng khoảng 4,5m. Qua thời gian sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp, mặt đường hẹp, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của thôn. Trước yêu cầu thực tiễn, địa phương đã xác định cần mở rộng tuyến đường lên 6,5m, đồng thời xây dựng hệ thống mương tiêu thoát nước đồng bộ nhằm đảm bảo hạ tầng giao thông bền vững, phục vụ lâu dài”.

Do liên quan trực tiếp đến quyền lợi đất đai, ban đầu không ít hộ dân còn băn khoăn. Để người dân đồng thuận, tự nguyện hiến đất, thôn xác định công tác “dân vận khéo” đóng vai trò then chốt. Theo đó, chi ủy và các tổ chức đoàn thể đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên để tuyên truyền, vận động theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Nhờ cách làm kiên trì, linh hoạt, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cấp ủy và các chi hội đoàn thể đã giúp người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của việc mở đường. Đến nay, toàn bộ 25 hộ dân dọc tuyến đường đã đồng thuận hiến hơn 1.200m2 đất ở, nhiều gia đình đã tự nguyện tháo dỡ công trình tường rào, cổng ngõ. Cùng với đó, thôn đã vận động con em xa quê chung tay ủng hộ hơn 400 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình có tường rào, cổng ngõ bị tháo dỡ xây dựng lại.

Không chỉ làm tốt công tác vận động Nhân dân hiến đất mở đường, chi ủy và các tổ chức đoàn thể trong thôn đã vận động người dân xây dựng các tuyến đường hoa; chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên phát động phong trào “Sáng – xanh – sạch – đẹp”; duy trì mô hình đường hoa trước khuôn viên nhà văn hóa, mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”... Cùng với đó, chi ủy thôn cũng vận động Nhân dân phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, phát triển các sản phẩm OCOP. Hiện, trên địa bàn thôn có 3 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao là trứng vịt Đồng Ngân, cần tây Đồng Ngân và rau má Đồng Ngân.

Xác định phát triển hạ tầng giao thông là khâu đột phá, cấp ủy, chính quyền xã Thọ Long đã tập trung đẩy mạnh công tác dân vận để tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất mở đường. Với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp, nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao, từ chỗ còn băn khoăn, lo lắng đã chuyển sang đồng thuận, tự giác tham gia vì lợi ích lâu dài của cộng đồng.

Tới đây, xã Thọ Long có kế hoạch xây dựng, mở rộng hơn 7km đường giao thông nông thôn, gần 5km đường ngõ. Việc mở rộng lòng đường ảnh hưởng đến 188 hộ dân tại các thôn: Đại Lữ, Phúc Long, Quả Hạ, Mỹ Thượng, Trung Thôn, Bắc Lương và Làng Dừa. Với nền tảng là tinh thần đồng thuận, ý thức tự giác đã thẩm thấu và lan tỏa sâu rộng, không ít hộ gia đình trên địa bàn xã đã gương mẫu đi đầu, tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, công trình phụ, hiến đất ở, đất vườn để mở rộng các tuyến đường. Có những gia đình dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng sẻ chia, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

Không chỉ làm tốt công tác vận động Nhân dân hiến đất mở đường, xã Thọ Long còn chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị phù hợp với đặc điểm của từng thôn, đơn vị. Hiện toàn xã có gần 50 mô hình “dân vận khéo”, như: vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn; xây dựng khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - hạnh phúc”; thu gom vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng; xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch”, nhà sạch vườn đẹp, hàng rào xanh...

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Thọ Long cho biết: “Thông qua việc triển khai các mô hình “dân vận khéo”, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được đổi mới cả về nội dung và phương thức. Nhờ đó, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy, nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở được giải quyết kịp thời. Thời gian tới, Ban Xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu với Đảng ủy chỉ đạo các đơn vị tiếp tục lựa chọn xây dựng các mô hình sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương; chú trọng nhân rộng các mô hình; biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể cơ quan, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo trong phong trào “dân vận khéo” tại địa phương”.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào thi đua “dân vận khéo” ở Thọ Long đang tiếp tục khẳng định hiệu quả trong thực tiễn. Khi người dân đồng thuận, tích cực tham gia và trực tiếp thụ hưởng thành quả, mỗi mô hình “dân vận khéo” sẽ trở thành động lực quan trọng góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Minh Khanh