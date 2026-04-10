Thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Giảm đầu mối, tăng quy mô

Tuyệt đối không được chủ quan, phải phòng ngừa từ sớm từ xa là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng tại Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội.

Kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức thi sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính. Vì vậy, với mỗi tỉnh, thành, quy mô kỳ thi sẽ lớn hơn, địa bàn rộng hơn.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay kỳ thi năm nay dự kiến có hơn 1 triệu thí sinh dự thi. Trong bối cảnh địa giới hành chính mới, ông Chương lưu ý việc mã xã, tỉnh, thành phố trên phiếu đăng ký dự thi của thí sinh đã thay đổi, thực hiện theo Quyết định số 19/2025/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ.

Kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh có nhiều thay đổi quan trọng. Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh đã làm giảm số lượng đầu mối sở giáo dục và đào tạo nhưng đồng thời làm tăng quy mô tổ chức thi tại mỗi địa phương. Bộ máy thanh tra được sắp xếp lại, không còn thanh tra chuyên ngành giáo dục, dẫn đến yêu cầu đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, thực tiễn tổ chức kỳ thi năm 2025 cho thấy vẫn còn một số tồn tại như một số địa phương còn gặp khó khăn trong công tác in sao đề thi; công tác coi thi vẫn còn trường hợp giám thị chưa thực hiện đầy đủ quy định; việc rà soát mã đề thi khi thu bài còn gây khó khăn cho khâu chấm thi; công tác chấm thi còn hạn chế do phần mềm chấm thi trắc nghiệm vận hành chậm, một số địa phương cần được hướng dẫn thêm trong quá trình sử dụng; số lượng bài thi thay đổi điểm sau phúc khảo vẫn còn.

Ông Chương cho hay để khắc phục các tồn tại của kỳ thi năm 2025 và phù hợp với bối cảnh mới năm 2026, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai từ sớm. Hệ thống văn bản phục vụ tổ chức kỳ thi đã được ban hành, bao gồm thông tư quy định về quy chế thi và các văn bản hướng dẫn tổ chức thi, cũng như các văn bản phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nâng cấp phần mềm quản lý thi, chấm thi; bổ sung đội ngũ kỹ thuật chuyên trách để hỗ trợ địa phương trong quá trình vận hành hệ thống.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho hay Hà Nội đã thành lập ban chỉ đạo thi và dự kiến sẽ tổ chức họp ngay ngày 13/4 tới đây để triển khai các công tác tổ chức thi, tổ chức tập huấn quy chế thi cho toàn bộ cán bộ làm công tác thi.

Với số lượng thí sinh lớn, dự kiến có hơn 109.000 dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, ông Tuấn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giao đề thi sớm hơn để công tác sao in đề thi thực hiện đảm bảo chất lượng.

Chia sẻ vấn đề này, ông Chương cho hay đây là điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm chỉ đạo từ năm 2025. Với các địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn, địa bàn rộng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có thể chuyển đề sớm hơn để đảm bảo công tác sao in.

Đảm bảo tổ chức thi tốt nhất

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh việc đây là Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông đầu tiên sau sáp nhập, vì vậy công tác chỉ đạo thi phải hết sức sâu sát, bao quát và quản lý liên thông. Việc phối hợp tổ chức kỳ thi phải nhịp nhàng, thông suốt khi địa bàn rộng và nhiều lực lượng tham gia.

Trong bối cảnh mới so với mọi năm, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh việc các địa phương cần phải sớm thành lập ban chỉ đạo thi, ban hành công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, tránh tình trạng ban chỉ đạo thi chỉ mang tính hình thức và dồn mọi việc cho sở giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện mới có 11 địa phương thành lập ban chỉ đạo thi trong khi theo kế hoạch, đến ngày 10/4, tất cả các địa phương phải hoàn thành nhiệm vụ này.

Đề nghị các địa phương cần khẩn trương thành lập ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh cần thực hiện nguyên tắc “sáu rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, tránh chồng chéo. Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động dự báo, lường trước các khó khăn, tình huống phát sinh để có phương án xử lý phù hợp.

Trong công tác tổ chức thi, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo quán triệt phương châm “4 đúng, 3 không” và “2 tăng cường”, trong đó “4 đúng” là đúng quy chế, đúng quy trình, đúng chức trách nhiệm vụ, đúng thời điểm xử lý tình huống; “3 không” là không lơ là, chủ quan, không gây căng thẳng quá mức, không tự ý xử lý tình huống bất thường; “2 tăng cường” là tăng cường tinh thần trách nhiệm và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tích cực ôn tập cho học sinh để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi và đảm bảo công tác hỗ trợ để không thí sinh nào không được dự thi vì điều kiện khó khăn./.

Theo TTXVN