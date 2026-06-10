Thi đánh giá năng lực vào trường Quân đội từ 19 đến 21/6

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cho biết, Kỳ thi đánh giá năng lực vào đào tạo đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21/6 với 6 ca thi.

Thí sinh tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa)

Kỳ thi sẽ được tổ chức đồng thời tại 3 khu vực:

- Khu vực miền Bắc: Do Học viện Kỹ thuật Quân sự (phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) là đơn vị chủ trì, tổ chức 5 điểm thi tại: Học viện Kỹ thuật Quân sự ; Viện Đào tạo số & Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Khoa học tự nhiên; Trường Đại học Giao thông vận tải; Trường Đại học Đại Nam.

- Khu vực miền Trung: Tổ chức thi tại Trường Sĩ quan Thông tin (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

- Khu vực miền Nam: Tổ chức thi tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai).

Kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối trường Quân đội được tổ chức nhằm mục đích:

- Đánh giá năng lực học sinh bậc THPT phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

- Định hướng ngành nghề cho người học trên nền tảng năng lực cá nhân.

- Cung cấp thông tin, dữ liệu cho các trường Quân đội sử dụng kết quả kỳ thi để tuyển sinh đại học, cao đẳng.

- Cung cấp thông tin, dữ liệu cho các trường ngoài Quân đội sử dụng phục vụ công tác giáo dục, đào tạo (nếu có nhu cầu).

Để tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối trường Quân đội, thí sinh phải đủ các điều kiện sau:

- Đang học lớp 12 bậc THPT hoặc tương đương; thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương trở lên) trong thời gian 3 năm đối với thí sinh ngoài Quân đội; 5 năm đối với quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (tính đến thời gian đăng ký).

- Đã tham gia sơ tuyển, được Ban Tuyển sinh quân sự địa phương, đơn vị, nhà trường kết luận đủ điều kiện sơ tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự theo quy định của Ban Tuyển sinh Bộ Quốc phòng trong năm tuyển sinh.

- Thí sinh không bắt buộc phải tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng nếu không có nguyện vọng.

Đồng thời, thí sinh dự thi cũng phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:

- Hoàn thành các yêu cầu đăng ký dự thi.

- Không trong thời gian bị cấm thi hay bị xử lý hình sự.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu dự thi được ghi trong phiếu báo dự thi.

- Cam kết thực hiện đúng thỏa thuận sử dụng của kỳ thi.

- Trang phục người dự thi: Nghiêm túc, lịch sự (không mặc quần, váy, áo không phù hợp với môi trường giáo dục).

Theo Báo QĐND