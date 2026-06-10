Chiều nay, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến điểm thi làm thủ tục tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Đây là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức theo chương trình trung học phổ thông 2018.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thời gian làm thủ tục dự thi bắt đầu từ 14 giờ. Thí sinh cần đến đúng thời gian quy định.

Trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh sẽ được nghe phổ biến quy chế thi, trong đó thí sinh cần đặc biệt lưu ý các vật dụng cấm mang vào phòng thi, các hành vi vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý kỷ luật.

Đặc biệt, thí sinh cần rà soát kỹ thông tin cá nhân để kịp thời phát hiện các sai sót và báo với hội đồng thi để có sự can thiệp, sửa chữa (nếu có) trước khi kỳ thi diễn ra chính thức.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước) với 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi trên khắp cả nước.

Kỳ thi diễn ra vào các ngày từ 10-12/6 (trong đó, ngày 10/6 là ngày làm thủ tục dự thi; ngày 11/6 tổ chức thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều; ngày 12/6 tổ chức thi hai môn tự chọn). Kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn 2 tuần so với 2025.

Ngay sau khi kỳ thi kết thúc, công tác chấm thi sẽ được triển khai từ ngày 13 đến 30/6. Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8h ngày 1/7/2026, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước, nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học, cao đẳng.

Lịch thi cụ thể như sau:

(Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

Theo TTXVN