Công ty Điện lực Thanh Hóa sẵn sàng cấp điện an toàn, liên tục phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Với sự chuẩn bị đồng bộ từ công tác quản lý kỹ thuật, vận hành hệ thống điện đến bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, góp phần phục vụ thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Thanh Hóa diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với 83 điểm thi được đặt tại các trường THPT và cơ sở giáo dục đủ điều kiện tổ chức thi. Toàn tỉnh có 42.867 thí sinh đăng ký dự thi, 1.865 phòng thi cùng gần 7.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng phối hợp tham gia công tác tổ chức kỳ thi. Xác định công tác bảo đảm điện phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, vận hành và ứng trực xử lý sự cố nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho toàn bộ các địa điểm phục vụ kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra tình trạng vận hành của các thiết bị trên hệ thống điện, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo đó, các Điện lực trực thuộc đã chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo thi, Hội đồng thi và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức khảo sát hiện trạng lưới điện, kiểm tra nguồn cấp điện, đánh giá các nguy cơ ảnh hưởng đến công tác cung cấp điện và xây dựng phương án xử lý cho từng tình huống cụ thể. Đồng thời, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nguồn điện dự phòng nhằm bảo đảm việc cấp điện không bị gián đoạn trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Nhân viên Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra hệ thống điện tại các điểm diễn ra kỳ thi.

Tại địa điểm in sao đề thi, tổ chức thi, các Điện lực đã tổ chức kiểm tra, vận hành thử máy phát điện dự phòng có công suất phù hợp, bảo đảm khả năng sẵn sàng cấp điện liên tục trong mọi tình huống. Các đơn vị cũng làm việc trực tiếp với Hội đồng thi để thống nhất phương án phối hợp, phân công trách nhiệm cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý khi phát sinh tình huống bất thường.

Để bảo đảm độ tin cậy cung cấp điện ở mức cao nhất, Công ty Điện lực Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị không thực hiện các công tác ngừng, giảm cung cấp điện theo kế hoạch có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm phục vụ kỳ thi trong thời gian diễn ra kỳ thi, trừ trường hợp xử lý sự cố hoặc các tình huống bất khả kháng.

Cùng với đó, Phòng Điều độ Công ty đã xây dựng phương thức vận hành hệ thống điện phù hợp, phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc chuẩn bị các phương án vận hành trên phạm vi toàn tỉnh. Các phương án chuyển đổi kết dây, chuyển tải và cấp điện dự phòng cũng được xây dựng sẵn sàng nhằm rút ngắn tối đa thời gian khôi phục cấp điện khi xảy ra sự cố.

Các Điện lực trực thuộc bố trí lực lượng trực vận hành, trực xử lý sự cố 24/24 giờ; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện và nhân lực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Công tác kiểm tra lưới điện, phát quang hành lang tuyến, xử lý khiếm khuyết thiết bị và củng cố các vị trí xung yếu đã được hoàn thành trước thời điểm kỳ thi nhằm nâng cao độ an toàn và ổn định của hệ thống điện.

Đặc biệt, đối với các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới, nơi tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan và điều kiện giao thông khó khăn, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra nguồn điện, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng và lực lượng sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, tại từng điểm thi, các Điện lực trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thi trong việc kiểm tra, bố trí máy phát dự phòng đồng thời điều động lực lượng ứng trực 24/24h, đảm bảo mục tiêu không để xảy ra gián đoạn cung cấp điện.

Trước đó, trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 diễn ra ngày 5 và 6/6/2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho toàn bộ các địa điểm phục vụ kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, đoàn viên thanh niên Công ty còn tích cực tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ thí sinh và người nhà tại các điểm thi, hướng dẫn giao thông, phát nước uống miễn phí và động viên tinh thần các em trước giờ làm bài.

Với sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ các giải pháp, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã sẵn sàng mọi điều kiện để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, góp phần phục vụ thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

NL- Hùng Mạnh (CTV)