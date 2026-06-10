Đảm bảo các điều kiện tuyển sinh sau sáp nhập

Mùa tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn trong hoạt động của Trường ĐH Hồng Đức khi UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án sáp nhập Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường ĐH Hồng Đức, lấy tên là Trường ĐH Hồng Đức.

PGS.TS Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức.

Ngày 25/5/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định phê duyệt đề án sáp nhập Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường ĐH Hồng Đức. Việc sáp nhập là bước đi quan trọng trong lộ trình tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo...

Tuy nhiên, theo quy định về lộ trình tuyển sinh ĐH, cao đẳng (CĐ) năm 2026 của Bộ GD&ĐT, Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và Trường ĐH Hồng Đức đã công bố đề án tuyển sinh năm 2026, phương án xét tuyển riêng của các trường.

Trước băn khoăn của phụ huynh, học sinh về việc sau khi sáp nhập, Trường ĐH Hồng Đức sẽ tuyển sinh như thế nào, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức về nội dung này.

Phóng viên (PV): Thưa PGS.TS Đậu Bá Thìn, xin ông cho biết sau khi sáp nhập, Trường ĐH Hồng Đức có quy mô như thế nào?

PGS.TS Đậu Bá Thìn: Sau sáp nhập theo Quyết định số 1522/QĐ-UBND, ngày 25/5/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Quyết định Phê duyệt Đề án “Sáp nhập Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường ĐH Hồng Đức”, sau khi sáp nhập, Trường ĐH Hồng Đức sẽ quản lý hệ thống gồm 15 đơn vị đào tạo (12 khoa, 2 trường trực thuộc và 1 trung tâm GDQP&AN), 7 phòng, 2 trung tâm, 1 ban và 1 đơn vị tự chủ cùng tạp chí khoa học nhằm tối ưu hóa công tác quản lý và vận hành.

Về nhân sự, sau sáp nhập, Trường ĐH Hồng Đức có tổng số 926 cán bộ, viên chức và người lao động; trong đó có 708 viên chức và 218 lao động hợp đồng. Đội ngũ giảng viên gồm 562 người (494 viên chức và 68 lao động hợp đồng), trong đó, hơn 47% số giảng viên có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư.

Tất cả giảng viên đều đạt chuẩn về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, năng lực ngoại ngữ và tin học theo khung năng lực quốc gia, đảm bảo năng lực quản trị và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học.

Khi sáp nhập, cơ sở vật chất và trang thiết bị của Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sẽ được tiếp nhận nguyên trạng, bao gồm giảng đường, phòng thực hành chuyên ngành mỹ thuật, âm nhạc, hội trường biểu diễn, khu thể dục thể thao đa năng cùng nhiều thiết bị hiện đại khác. Việc tiếp nhận này giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập.

Nhà trường sẽ xây dựng phương án đảm bảo quyền lợi và chế độ, chính sách cho người học của 2 trường sau sáp nhập.

PV: Xin ông cho biết phương án bảo đảm quyền lợi của người học sau khi 2 trường sáp nhập?

PGS.TS Đậu Bá Thìn: Căn cứ các quy định của Luật Giáo dục Đại học và các quy định pháp luật khác có liên quan, nhà trường xây dựng phương án đảm bảo quyền lợi và chế độ, chính sách cho người học của 2 trường sau sáp nhập. Sinh viên của Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sẽ được tiếp nhận đầy đủ vào các khoa tương ứng tại Trường ĐH Hồng Đức, đảm bảo hoàn thành khóa học, xét tốt nghiệp và nhận bằng cấp theo chương trình đã học, qua đó đảm bảo quyền lợi và sự liên tục trong quá trình học tập của sinh viên.

Quá trình sáp nhập được triển khai theo nhiều giai đoạn: Thành lập ban soạn thảo, ổn định tư tưởng cán bộ, viên chức và sinh viên, đến công tác khảo sát, kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất và hồ sơ dữ liệu đào tạo. Ban Giám hiệu cùng đội ngũ quản lý tại các đơn vị sẽ được kiện toàn để đảm bảo bộ máy vận hành hiệu quả ngay sau khi hợp nhất.

PV: Hiện nay, mùa tuyển sinh CĐ, ĐH đang đến gần, công tác tuyển sinh của nhà trường sẽ tiến hành như thế nào sau sáp nhập, đặc biệt là đối với các khối ngành tuyển sinh của Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa để tránh chồng chéo và nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh?

PGS.TS Đậu Bá Thìn: Việc sáp nhập 2 cơ sở giáo dục ĐH trong tỉnh là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc và tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và đầu tư công. Sự cộng hưởng này tạo ra một không gian phát triển mới cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và là động lực thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ.

Thông qua việc tinh gọn bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ và hiện đại hóa cơ sở vật chất dùng chung, nhà trường sau sáp nhập sẽ là một cơ sở giáo dục ĐH có tiềm lực tài chính vững mạnh và uy tín học thuật cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế và trực tiếp nâng tầm vị thế của giáo dục đại học địa phương trong tổng thể giáo dục đại học trên cả nước.

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026, do đó, hiện nay cả hai trường đã và đang chủ động, tích cực trong công tác tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh năm 2026.

Với lộ trình của việc sáp nhập, đến thời điểm này, Bộ GD&ĐT đã thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện sáp nhập Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường ĐH Hồng Đức để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Trong thời gian chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, việc tuyển sinh của 2 nhà trường sẽ được thực hiện bình thường theo thông tin tuyển sinh năm 2026 đã công bố (về ngành, chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh) để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh có nhu cầu học tập các ngành hiện có của hai trường.

Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sáp nhập (nếu trước thời điểm đăng ký của thí sinh), nhà trường sẽ có thông báo chính thức về các điều chỉnh tuyển sinh (nếu có) trên cơ sở thông tin tuyển sinh của cả 2 trường đã công bố, trong đó sẽ thống nhất chỉ tiêu, tổ hợp, phương thức xét tuyển của những ngành trùng nhau (nếu có); còn các ngành không trùng sẽ sử dụng phương thức, chỉ tiêu, tổ hợp đã công bố như hiện nay.

Trường Đại học Hồng Đức.

PV: Thưa ông, trong quá trình khiển khai các nhiệm vụ của của đề án sáp nhập đã được tỉnh phê duyệt, nhà trường gặp phải khó khăn, vướng mắc gì?

PGS.TS Đậu Bá Thìn: Đến thời điểm hiện nay, công tác triển khai các nhiệm vụ đang được khẩn trương tiến hành theo đúng lộ trình. Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ngành, sự đồng thuận của cán bộ, giảng viên, người lao động và người học nên nhà trường chưa gặp vướng mắc nào đáng kể cần tháo gỡ.

Chúng tôi mong muốn các cơ quan truyền thông và các cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục hỗ trợ Trường ĐH Hồng Đức tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu về các ngành nghề đào tạo của nhà trường để giúp học sinh lựa chọn được ngành học phù hợp; để nhà trường tiếp tục thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!

Linh Hương (thực hiện)