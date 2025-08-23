Thi đua phải thể hiện bằng hành động cụ thể

Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Công ty TNHH MTV Sông Chu đã phát huy sức mạnh nội tại, đoàn kết nhất trí cao trong mục tiêu, tư duy và hành động, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua theo hướng thiết thực, sâu rộng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoạt động, từ đó tạo nguồn động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất, kinh doanh.

Ứng dụng sáng kiến “Cải tạo, lắp đặt hệ thống vớt rác thượng lưu xi phông Mật Sơn trên kênh Bắc” của Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Lê Văn Thủy.

"Lãnh đạo nào phong trào ấy"

Công ty TNHH MTV Sông Chu có nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu cho trên 130 nghìn ha đất gieo trồng nông nghiệp và tiêu thoát nước cho trên 20 nghìn ha vùng nông thôn và đô thị (trừ vùng nội thị tại 105 xã mới sau sắp xếp đơn vị hành chính), cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp, sản xuất nước sạch, phát điện; điều tiết lũ, đẩy mặn, cải tạo môi trường sinh thái cho vùng hạ du.

Bám sát các định hướng, mục tiêu sản xuất, kinh doanh, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, hội đồng thành viên, ban giám đốc, hoạt động tích cực, hiệu quả từ các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động, các phong trào thi đua của công ty được triển khai một cách thiết thực, gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng", “cán bộ phải thi đua với quần chúng, xung phong làm gương mẫu cho quần chúng”, hội đồng thành viên, ban giám đốc công ty không chỉ làm tốt nhiệm vụ phát động, tổ chức, động viên, kiểm tra, giám sát, mà còn nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua. Do đó, nhiều thành viên trong ban lãnh đạo công ty là tác giả của các sáng kiến, giải pháp quản lý, kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nghiên cứu khoa học được hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh công nhận, cụ thể là: “Giải pháp điều tiết liên hồ chứa, vận hành cấp nước thô cho Khu Kinh tế Nghi Sơn”, “Cải tạo, lắp đặt hệ thống vớt rác thượng lưu xi phông Mật Sơn trên kênh Bắc” của ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; 2 đề tài khoa học cấp tỉnh: “Chế tạo máy phát điện sử dụng lưu tốc nhỏ để phục vụ nhu cầu quản lý, sản xuất”, “Lắp đặt thiết bị quan trắc mực nước thượng hạ lưu công trình, lưu lượng nước qua cống và vận hành công trình từ xa” của ông Khương Bá Luận, Tổng Giám đốc Công ty; các sáng kiến quản lý, tiết kiệm chi phí của ông Trần Đức Hùng, Trịnh Xuân Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty...

Muôn hoa thắm sắc...

Chính tinh thần nỗ lực, trách nhiệm từ đội ngũ ban lãnh đạo công ty đã góp phần truyền động lực, cảm hứng, thổi bừng khí thế, nhiệt huyết, đưa phong trào thi đua của công ty lan tỏa mạnh mẽ, vừa mở rộng về số lượng vừa có chuyển biến thực chất, đi vào chiều sâu.

Những năm qua, Chi nhánh Thủy lợi Nông Cống luôn được đánh giá là một trong những đơn vị tích cực, điển hình trong phong trào thi đua của Công ty TNHH MTV Sông Chu. Ông Trần Văn Hanh, Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Nông Cống cho biết: “Ban giám đốc chi nhánh đã phối hợp với công đoàn và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi và làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi trong hệ thống để phục vụ sản xuất; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; tăng cường xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh"...

Hàng năm, Chi nhánh Thủy lợi Nông Cống đã tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua gắn liền với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, ban lãnh đạo chi nhánh tạo điều kiện tốt nhất cho các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các đề tài sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý hoặc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; kịp thời phát hiện, phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến cả trong và ngoài chi nhánh; tăng cường công tác kiểm tra, chấm điểm thi đua hằng tháng, quý gắn với kết quả trả lương khoán cho người lao động.

Từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động có năng suất, chất lượng cao” của Công ty TNHH MTV Sông Chu đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động làm việc không quản ngày đêm để đảm bảo vận hành hệ thống tưới, tiêu chống úng, chống hạn, cấp nước thô cho sản xuất công nghiệp, sản xuất nước sạch... kịp thời, hiệu quả.

Ngoài các đề tài, sáng kiến của một số thành viên ban lãnh đạo, giai đoạn 2020-2024 công ty còn có hơn 50 sáng kiến thuộc lĩnh vực giải pháp kỹ thuật cơ điện, quản lý công trình, quản lý nước, điều hành sản xuất, kinh doanh... Nhiều cá nhân điển hình tiên tiến là các công nhân trực tiếp sản xuất luôn trăn trở, có nhiều sáng kiến kỹ thuật góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí vận hành, nâng cao hiệu suất làm việc như các ông: Bùi Văn Nghìn, Trịnh Đức Hùng ở Chi nhánh Thủy lợi Thạch Thành; Vũ Trọng Cường, Nguyễn Ngọc Tuấn ở Chi nhánh Thủy lợi Triệu Sơn; Nguyễn Bá Tuấn ở Chi nhánh Thủy lợi Quảng Xương; Trần Trí Dũng ở Chi nhánh Thủy lợi Nông Cống; Lê Xuân Quang ở Phòng Kỹ thuật...

Kết quả đạt được từ các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của công ty ổn định; hằng năm luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước và đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động; các công trình, máy móc được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên; quản lý vốn tiết kiệm và đảm bảo đúng chế độ chính sách tài chính theo quy định của Nhà nước; thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước...

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Lê Văn Thủy khẳng định: “Thi đua yêu nước không phải là hô hào khẩu hiệu mà phải được thể hiện qua những hành động cụ thể, việc làm có ích cho xã hội. Thi đua yêu nước là phải tìm mọi cách để vượt qua khó khăn, chia sẻ trách nhiệm, thực hiện tốt kỷ luật lao động, tiết kiệm, liêm chính, trung thực, không ngừng học hỏi, lao động sáng tạo để làm lợi cho công ty và cho xã hội”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động của công ty sẽ đoàn kết một lòng, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện công tác khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân đạt được những thành tích xuất sắc. Từ đó tạo nên khí thế sôi nổi, lan tỏa trong thi đua, để góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh hằng năm và cho cả giai đoạn.

Bài và ảnh: Dương Thảo