Thi công màn hình LED: Làm sao chọn đúng cấu hình và hạn chế phát sinh chi phí?

Thi công màn hình LED không chỉ là ghép module lên một bộ khung. Trên thực tế, nhiều chủ đầu tư đã gặp phải tình trạng “đội vốn”, phát sinh chi phí ngoài dự kiến hoặc sở hữu một hệ thống không đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng chỉ vì chọn sai cấu hình từ đầu. Vậy làm thế nào để chọn đúng cấu hình và giúp tối ưu chi phí thi công?

Vì sao chi phí thi công màn hình LED có thể phát sinh?

Một hệ thống màn hình LED hoàn chỉnh cần được tính đồng thời về kích thước hiển thị, kết cấu chịu lực, pixel pitch, cấp điện, đường tín hiệu, bộ điều khiển, khả năng bảo trì và điều kiện vận hành thực tế. Khi lập dự toán ngân sách thi công màn hình LED, phần lớn khách hàng chỉ thường tập trung vào đơn giá vật tư chính gồm tấm module LED và cabinet dẫn mà bỏ qua chi phí của các hạng mục phụ trợ quan trọng.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, chi phí thi công được cấu thành từ một hệ sinh đồng bộ bao gồm:

Loại màn hình LED: Màn hình trong nhà, ngoài trời, lắp đặt cố định hoặc các thiết kế đặc thù có yêu cầu về module, cabinet và phương án triển khai.

Kích thước công trình: Diện tích hiển thị ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng module, cabinet, nguồn điện, kết cấu và khối lượng thi công.

Hệ thống kỹ thuật: Nguồn, card điều khiển, bộ xử lý ảnh, hệ thống tín hiệu, các thiết bị phụ trợ khác.

Điều kiện thi công: Độ cao lắp đặt, khả năng tiếp cận, điều kiện tường hiện trạng hoặc không gian treo, thời gian thi công (ban ngày hay ban đêm).

Vì vậy, việc so sánh báo giá màn hình LED chỉ dựa trên đơn giá theo m2 có thể chưa phản ánh đầy đủ tổng chi phí của một công trình. Nếu không có bước khảo sát thực tế kỹ lưỡng ngay từ đầu, mọi bản vẽ thiết kế trên giấy đều có nguy cơ sai lệch, dẫn đến việc phải thay đổi phương án kết cấu, bổ sung thiết bị điện hoặc phát sinh chi phí nhân công, vận chuyển lắp đặt ngoài hợp đồng.

Bí quyết chọn đúng cấu hình màn hình LED tránh lãng phí

Việc chọn cấu hình màn hình LED phù hợp không có nghĩa là chọn cấu hình đắt nhất mà cần lựa chọn cấu hình đáp ứng mục đích sử dụng, không gian lắp đặt và ngân sách đầu tư.

Chọn Pixel Pitch phù hợp với khoảng cách quan sát

Pixel Pitch là khoảng cách giữa tâm của hai điểm ảnh liền kề trên bề mặt màn hình LED. Pixel Pitch càng nhỏ thì mật độ điểm ảnh càng cao, giúp hình ảnh sắc nét, mịn màng và hiển thị nhiều chi tiết hơn, đặc biệt khi quan sát ở cự ly gần.

Khoảng cách quan sát gần: Nên lựa chọn màn hình LED có Pixel Pitch nhỏ (chẳng hạn P1, P1.5, P2 hoặc P3), để tăng mật độ điểm ảnh.

Khoảng cách quan sát xa: Có thể lựa chọn màn hình LED có Pixel Pitch lớn hơn như P4, P5, P6 hoặc P10.

Độ sáng và khả năng chống chói

Màn hình có độ sáng phù hợp sẽ đảm bảo nội dung luôn rõ nét, màu sắc chân thực và dễ quan sát, dù được lắp đặt trong nhà hay ngoài trời.

Trong nhà: lựa chọn màn hình LED có độ sáng từ 800–1.500 nits thường đã đáp ứng tốt nhu cầu hiển thị, mang lại hình ảnh rõ nét mà không gây chói mắt cho người xem.

Ngoài trời: Nên lựa chọn màn hình LED có độ sáng từ 3.000 nits trở lên để đảm bảo hình ảnh luôn rõ ràng, màu sắc nổi bật và dễ quan sát ngay cả khi hoạt động dưới ánh nắng mặt trời hoặc trong môi trường có cường độ ánh sáng cao.

Kích thước và độ phân giải màn hình

Kích thước màn hình LED được lựa chọn phù hợp với không gian lắp đặt, quy mô từng công trình để đảm bảo hiệu quả hiển thị và tính thẩm mỹ. Màn hình quá nhỏ làm giảm khả năng quan sát còn màn hình quá lớn gây lãng phí chi phí đầu tư và không tận dụng hết hiệu quả sử dụng.

Độ phân giải cũng là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng hình ảnh. Độ phân giải càng cao, số lượng điểm ảnh càng nhiều, giúp hình ảnh hiển thị sắc nét, chi tiết và chân thực hơn.

Thi công, lắp đặt màn hình LED chính hãng, chuyên nghiệp cùng Nextworld

Bên cạnh việc lựa chọn cấu hình màn hình LED chuẩn chất lượng thì việc khảo sát, thiết kế và lắp đặt chuyên nghiệp, đúng kỹ thuật cũng rất quan trọng. Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án màn hình LED, Nextworld là cái tên được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.

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