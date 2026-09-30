Việt Nam Solar - lựa chọn đối tác chất lượng khi lắp điện mặt trời tại Thanh Hóa

Điện mặt trời đang được quan tâm trong nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, từ hộ gia đình đến doanh nghiệp. Khi lựa chọn hình thức này, quá trình lắp đặt cũng trở thành yếu tố cần được tìm hiểu kỹ ngay từ đầu.

Lắp đặt điện mặt trời cần bắt đầu từ đâu?

Một hệ thống điện mặt trời không bắt đầu từ những tấm pin trên mái nhà, mà từ nhu cầu sử dụng điện thực tế. Việc xác định đúng nhu cầu giúp quá trình lựa chọn và triển khai hệ thống có cơ sở rõ ràng hơn.

Trước hết, mức tiêu thụ điện và thời gian sử dụng trong ngày là những thông tin đáng được xem xét. Với hộ gia đình, nhu cầu có thể tập trung vào các thiết bị sinh hoạt; trong khi doanh nghiệp, nhà xưởng thường có phụ tải lớn và thời gian vận hành kéo dài. Sự khác biệt này ảnh hưởng đến cách xác định công suất hệ thống.

Tiếp đến là điều kiện mặt bằng. Diện tích mái, hướng mái, độ che bóng và kết cấu công trình đều liên quan đến khả năng bố trí tấm pin. Khảo sát thực tế vì thế thường được đặt trước bước thiết kế để phương án đưa ra sát hơn với điều kiện công trình.

Cấu hình cũng là một phần quan trọng. Một hệ thống có thể bao gồm tấm pin, inverter, khung giàn, tủ điện, thiết bị bảo vệ và trong một số trường hợp có thêm pin lưu trữ. Tùy nhu cầu sử dụng, hệ thống có thể được thiết kế theo hướng hòa lưới hoặc kết hợp lưu trữ.

Từ những dữ liệu ban đầu, công ty năng lượng mặt trời có thể tiến hành khảo sát, tính toán công suất, lựa chọn thiết bị và xây dựng phương án triển khai. Đây là quá trình cần sự phối hợp giữa nhu cầu sử dụng, điều kiện công trình và cấu hình kỹ thuật thay vì chỉ dựa vào một yếu tố riêng lẻ.

Những điều cần biết khi triển khai lắp đặt hệ thống

Từ phương án đã xác định, bước triển khai thực tế đặt ra thêm một số yêu cầu mà chủ đầu tư cần nắm rõ trước khi lắp đặt. Những điều cần nắm rõ khi triển khai lắp đặt hệ thống gồm có:

Thủ tục thông báo: Với hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đấu nối hạ áp thuộc diện phải thông báo, chủ đầu tư cần gửi Mẫu số 01 đến UBND cấp xã nơi lắp đặt trước ít nhất 10 ngày làm việc.

Công suất hệ thống: Công suất cần được xác định dựa trên nhu cầu sử dụng và công suất inverter, đồng thời phù hợp với điều kiện đấu nối tại công trình.

Điều kiện lắp đặt: Diện tích, kết cấu mái, hướng lắp đặt và mức độ che bóng đều cần được kiểm tra trước khi thi công để bảo đảm phương án phù hợp với thực tế.

An toàn trong thi công: Hệ thống và quá trình lắp đặt cần đáp ứng các yêu cầu về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ công trình theo quy định.

Chế tài khi vi phạm: Nghị định 133/2026/NĐ-CP quy định các mức xử phạt đối với hành vi không thực hiện đúng yêu cầu về phát triển nguồn điện. Với một số trường hợp đấu nối hạ áp, vi phạm lần đầu có thể bị cảnh cáo; trường hợp tái phạm có thể bị phạt tiền tùy theo công suất.

Nắm rõ những thông tin trên sẽ giúp bạn thuận tiện hơn trong quá trình lắp đặt và sử dụng.

Việt Nam Solar và các giải pháp hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời trọn gói

Những yêu cầu về công suất, điều kiện đấu nối và thủ tục đặt ra trong quá trình chuẩn bị khiến việc triển khai cần có sự phối hợp giữa nhiều hạng mục. Từ góc độ này, lựa chọn một đơn vị có khả năng đảm nhận cả thiết bị lẫn kỹ thuật trở thành một phần được quan tâm khi bắt đầu lắp đặt.

Việt Nam Solar phát triển dịch vụ theo hướng trọn gói, từ khảo sát, thiết kế đến cung cấp thiết bị và thi công hệ thống. Danh mục sản phẩm gồm tấm pin, inverter, pin lưu trữ lithium và phụ kiện từ hơn 20 thương hiệu, được lựa chọn dựa trên nhu cầu sử dụng và đặc điểm của từng công trình.

Cùng với hoạt động phân phối, Việt Nam Solar triển khai EPC với đội ngũ kỹ thuật tham gia các hạng mục thiết kế, lắp đặt và hỗ trợ sau khi hệ thống đi vào vận hành. Khách hàng vì vậy có thể trao đổi từ cấu hình thiết bị, phương án thi công đến những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng với cùng một đơn vị.

Để được tư vấn chi tiết về dịch vụ lắp đặt lắp điện mặt trời hãy liên hệ với Việt Nam Solar, đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.