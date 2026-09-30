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Thông báo ngày bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Vũ Thị Dung

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Trường Đại học Hồng Đức tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Dung , mã NCS: K1NCSQLVH01

Thông báo ngày bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Vũ Thị Dung

Trường Đại học Hồng Đức tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Dung, mã NCS: K1NCSQLVH01

Thông báo ngày bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Vũ Thị Dung

Tên đề tài luận án: "Bảo vệ và phát huy tiếng nói, chữ viết của người Thái ở tỉnh Thanh Hóa".

Ngành: Quản lý văn hóa Mã số: 9229042

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2026

Địa điểm: Tầng 5, Trung tâm Thư viện và Công nghệ số, Trường Đại học Hồng Đức, số 565 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Từ khóa:

#Trường Đại học Hồng Đức #Tiến sĩ #phường Hạc Thành #nghiên cứu #Bảo vệ #Thông báo #Đánh giá #Thanh hóa #Trung tâm #Tháng 10

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