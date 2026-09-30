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Thông báo ngày bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Vũ Trọng Thành

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Trường Đại học Hồng Đức tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Vũ Trọng Thành , mã NCS: K1NCSQLVH04

Thông báo ngày bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Vũ Trọng Thành

Trường Đại học Hồng Đức tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Vũ Trọng Thành, mã NCS: K1NCSQLVH04

Thông báo ngày bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Vũ Trọng Thành

Tên đề tài luận án: "Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời tại tỉnh Thanh Hóa".

Ngành: Quản lý văn hóa Mã số: 9229042

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2026

Địa điểm: Tầng 5, Trung tâm Thư viện và Công nghệ số, Trường Đại học Hồng Đức, số 565 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Từ khóa:

#Trường Đại học Hồng Đức #Tiến sĩ #phường Hạc Thành #nghiên cứu #Thông báo #Bảo vệ #Đánh giá #Thanh hóa #Quản lý #Trung tâm

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