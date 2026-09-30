Mô hình đô thị tích hợp hướng đến nhu cầu ở thực tại Đức Hòa

Thay đổi trong nhu cầu của người mua nhà đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với một dự án căn hộ, không chỉ dừng ở vị trí hay diện tích mà còn liên quan đến hệ thống dịch vụ và tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày. Tại khu vực phía Tây TP.HCM, The Win City được phát triển theo mô hình khu đô thị cao tầng phức hợp, trong đó không gian ở được kết hợp với thương mại, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động cộng đồng.

Quy hoạch theo hướng đa chức năng

The Win City có tên pháp lý là Khu đô thị Bình An Đức Hòa, quy mô khoảng 13,18 ha với 18 tòa tháp và gần 6.000 sản phẩm. Theo thông tin công bố, dự án gồm các loại hình căn hộ, shophouse, thương mại và văn phòng. Mật độ xây dựng toàn khu khoảng 29,82%, trong khi hơn 70% diện tích được quy hoạch cho hạ tầng, tiện ích và mảng xanh.

Trong tổng thể quy hoạch, diện tích dành cho cây xanh và công viên khoảng 26.055 m2, đất y tế và giáo dục khoảng 12.872 m2. Cách phân bổ này cho thấy dự án được tổ chức theo hướng dành một phần đáng kể quỹ đất cho các chức năng phục vụ cộng đồng, thay vì tập trung toàn bộ diện tích vào công trình nhà ở.

Theo định hướng phát triển, The Win City Premium hướng đến mô hình khu đô thị tích hợp, trong đó cư dân có thể tiếp cận nhiều nhóm dịch vụ trong cùng một khu vực. Đây cũng là cách tiếp cận được áp dụng tại một số dự án đô thị hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ngày càng đa dạng của các hộ gia đình.

Cơ cấu sản phẩm hướng đến nhiều nhóm cư dân

Một đặc điểm của dự án là cơ cấu sản phẩm được phân bổ theo nhiều loại hình. Bên cạnh căn hộ, The Win City còn có shophouse, không gian thương mại và văn phòng. Việc kết hợp nhiều chức năng trong cùng một dự án tạo điều kiện hình thành một khu vực có hoạt động kinh doanh và dịch vụ gắn với cộng đồng cư dân.

Đối với nhóm căn hộ, dự án phát triển nhiều diện tích và số phòng ngủ, qua đó hướng đến các nhu cầu sử dụng khác nhau. Căn hộ có diện tích vừa phải có thể phù hợp với người độc thân, chuyên gia hoặc gia đình trẻ; các căn hộ nhiều phòng ngủ đáp ứng nhu cầu của những hộ gia đình có nhiều thành viên.

Trong khi đó, shophouse và các khu vực thương mại được bố trí để phục vụ hoạt động kinh doanh, mua sắm và dịch vụ. Sự hiện diện của các chức năng này có vai trò bổ trợ cho khu nhà ở, đồng thời tạo thêm không gian cho các hoạt động thương mại nội khu.

Kết nối với khu vực đô thị và công nghiệp

Vị trí là một trong những yếu tố được quan tâm khi lựa chọn nhà ở tại các khu vực đô thị mở rộng. The Win City nằm tại khu vực Đức Hòa, trên trục Trần Văn Giàu và được giới thiệu là nằm ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Theo thông tin từ dự án, vị trí này có khả năng kết nối với các tuyến giao thông lớn của khu vực, trong đó có Vành đai 3 cùng các trục đường hướng về TP.HCM. Đây là yếu tố có ý nghĩa đối với những người làm việc tại các khu vực công nghiệp lân cận hoặc có nhu cầu di chuyển thường xuyên giữa Đức Hòa và TP.HCM.

Bên cạnh giao thông, đặc điểm kinh tế của khu vực cũng là cơ sở để hình thành nhu cầu về nhà ở. Đức Hòa là địa bàn có hoạt động công nghiệp phát triển, kéo theo nhu cầu lưu trú của người lao động, chuyên gia và các nhóm dân cư làm việc tại khu vực.

Từ góc độ sử dụng, một dự án có vị trí gần nơi làm việc và có sẵn các dịch vụ thiết yếu có thể giúp cư dân giảm thời gian di chuyển trong các hoạt động thường nhật. Đây cũng là một trong những tiêu chí được đặt ra khi phát triển các khu đô thị theo mô hình tích hợp.

Hệ thống tiện ích gắn với đời sống cư dân

Theo thông tin giới thiệu, The Win City phát triển mô hình “One Stop Living Hub”, với các nhóm chức năng gồm Live, Work, Play, Learn, Care và Move. Cách tổ chức này bao quát từ không gian sống, làm việc đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe, vui chơi và vận động.

Hệ tiện ích được giới thiệu gồm công viên, hồ bơi, khu thể thao, không gian sinh hoạt cộng đồng cùng các khu vực thương mại. Dự án cũng quy hoạch các chức năng giáo dục và y tế nhằm bổ sung dịch vụ phục vụ cư dân.

Trong một khu đô thị có quy mô lớn, hệ thống tiện ích nội khu không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân mà còn góp phần tạo ra các không gian giao tiếp cộng đồng. Công viên, khu thể thao, khu vui chơi hay khu thương mại đều có thể trở thành những điểm sinh hoạt chung, đặc biệt đối với các gia đình có trẻ nhỏ.

Định hướng phát triển gắn với nhu cầu ở thực

The Win City được phát triển bởi Thắng Lợi Group, với liên danh Thắng Lợi Homes, An Cường và Central tham gia đầu tư; Central là tổng thầu xây dựng và CBRE được giới thiệu là đơn vị tư vấn quản lý dự án. Sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản, xây dựng và nội thất được dự án định hướng thành hệ sinh thái từ phát triển đến hoàn thiện công trình.

Theo định hướng công bố, dự án theo đuổi mô hình “Căn hộ cao cấp – Giá quốc dân”, tập trung vào nhu cầu ở thực của gia đình trẻ, chuyên gia và người lao động tại khu vực phía Tây. Thay vì chỉ cung cấp sản phẩm nhà ở, dự án hướng đến việc kết hợp nơi ở với các chức năng thương mại và dịch vụ trong cùng một quy hoạch.

Với quy mô 13,18 ha, cơ cấu sản phẩm đa dạng và hệ thống tiện ích được quy hoạch đồng bộ, The Win City Premium được định hướng trở thành một khu đô thị cao tầng có khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu trong đời sống cư dân. Trong quá trình triển khai, các yếu tố về tiến độ, chất lượng xây dựng, pháp lý và khả năng vận hành tiện ích sẽ là những thông tin cần tiếp tục được cập nhật để người mua có cơ sở đánh giá dự án theo nhu cầu thực tế.

Thông tin liên hệ Địa chỉ: Mặt tiền đường Tỉnh Lộ 10 (DT825), cửa ngõ Tây Sài Gòn, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hotline: 0901 39 39 36

Email: hotro.thewincity@gmail.com

Gọi ngay 0901 39 39 36 và Nhận Báo Giá

Quang Trung