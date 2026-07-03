Thêm kỹ năng, bớt nỗi lo đuối nước

Mỗi lớp học bơi, mỗi buổi tuyên truyền kỹ năng, mỗi tấm biển cảnh báo bên bờ sông, ao, hồ... đang góp thêm một “lá chắn” bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước. Từ cơ sở, nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động vào cuộc bằng những việc làm thiết thực, gần dân, sát thực tế.

Lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em phường Hải Lĩnh.

Những ngày nắng nóng, bể bơi khách sạn Lĩnh Nam (phường Hải Lĩnh) trở thành điểm đến của nhiều em nhỏ. Không chỉ là nơi vui chơi, giải nhiệt, đây còn là “lớp học sinh tồn” khi Công an phường Hải Lĩnh phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức mô hình “Chung tay vì cộng đồng - Lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em”. Theo kế hoạch, mô hình sẽ tổ chức từ 5 lớp học trở lên cho khoảng 100 - 120 em nhỏ trên địa bàn, nhằm trang bị kỹ năng bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước trong dịp hè.

Tại đây, các em được hướng dẫn từ những động tác cơ bản đến cách xử lý tình huống chống đuối nước. Em Nguyễn Minh An chia sẻ: “Trước đây em rất sợ nước, xuống bể là bám chặt vào thành. Sau vài buổi, em đã biết thở dưới nước, biết nổi và tự tin hơn. Em cũng được các chú công an nhắc nhở không tự ý ra sông, ao, hồ tắm khi không có người lớn đi cùng”.

Tại phường Tĩnh Gia, công tác phòng, chống đuối nước cũng được đưa vào trường học bằng những hoạt động trải nghiệm cụ thể. Công an phường phối hợp với Trường THCS Hải Nhân, Trường Tiểu học Bình Minh và đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền kiến thức phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống tai nạn đuối nước, xâm hại trẻ em và an toàn giao thông cho học sinh. Tại chương trình, các em được hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, sơ cứu người bị đuối nước. Đây là những kiến thức cơ bản giúp các em tự tin hơn khi gặp các sự cố, tình huống không mong muốn.

Cùng với các lớp học bơi, tại xã Nam Xuân, Chi đoàn Công an xã phối hợp với các chi đoàn trên địa bàn khảo sát các khu vực sông, suối, ao, hồ, đập nước có nguy cơ mất an toàn để lắp đặt biển cảnh báo. Những tấm biển được đặt tại vị trí nước sâu, dòng chảy xiết, địa hình phức tạp, nơi thường xuyên có người dân và trẻ em qua lại giúp cộng đồng nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ đuối nước khiến 9 trẻ em thiệt mạng. Những con số ấy thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em, nhất là trong dịp hè.

Thanh Hóa là địa phương có địa bàn rộng, nhiều sông, suối, ao, hồ, đập thủy lợi, bãi biển... Vào mùa hè, thời tiết nắng nóng, nhu cầu tắm mát, vui chơi của trẻ em tăng cao. Trong khi đó, không ít em chưa biết bơi, thiếu kỹ năng tự ứng cứu, một bộ phận phụ huynh còn chủ quan, để trẻ tự do vui chơi ở khu vực nguy hiểm. Ở nhiều nơi, ao, hồ, hố nước sâu, kênh mương, sông suối nằm gần khu dân cư, gần đường đi học, nhưng chưa được rào chắn đầy đủ. Chỉ một phút lơ là của người lớn, trẻ rủ nhau đi tắm mà không có giám sát cũng có thể dẫn tới hậu quả đau lòng.

Nguyên nhân của tai nạn đuối nước không chỉ nằm ở môi trường tự nhiên tiềm ẩn nhiều nguy cơ, mà còn ở khoảng trống kỹ năng. Có trẻ biết bơi nhưng không biết xử lý khi gặp dòng chảy xiết; có em chủ quan bơi ở khu vực nước sâu; cũng có em chứng kiến bạn bị đuối nước nhưng không biết cách hô hoán, gọi người lớn ứng cứu, mà lao xuống cứu bạn, dẫn tới nguy cơ tai nạn kép. Vì vậy, phòng chống đuối nước hữu hiệu phải được bắt đầu bằng các buổi dạy bơi, huấn luyện các kỹ năng nhận diện nguy hiểm và tự bảo vệ mình, cộng đồng khi có sự cố xảy ra.

Thời gian qua, hầu hết các xã, phường trong tỉnh đã tăng cường tuyên truyền phòng, chống đuối nước bằng nhiều hình thức, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tuyên truyền tại trường học, sinh hoạt hè, sinh hoạt đoàn, đội; rà soát các điểm có nguy cơ cao để cắm biển cảnh báo; vận động gia đình quản lý, giám sát trẻ em trong thời gian nghỉ hè. Nhiều địa phương huy động lực lượng công an, đoàn thanh niên, nhà trường, thôn, tổ dân phố cùng tham gia, hình thành mạng lưới nhắc nhở, cảnh báo ngay từ cộng đồng.

Tuy nhiên, để một môi trường an toàn với trẻ vào dịp hè, giảm thiểu tai nạn đuối nước, các giải pháp cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ hơn. Các địa phương ngoài việc tiếp tục rà soát toàn bộ khu vực sông, suối, ao, hồ, đập, bãi tắm tự phát, hố công trình, kênh mương có nguy cơ mất an toàn; cắm biển cảnh báo; phân công lực lượng nhắc nhở tại những điểm nguy hiểm; gắn với kiểm tra định kỳ, bổ sung ở các vị trí mới phát sinh nguy cơ.

Cùng với đó, ngành giáo dục, chính quyền cơ sở và các tổ chức đoàn thể cần nhân rộng các lớp dạy bơi, lớp kỹ năng an toàn dưới nước, ưu tiên trẻ em ở vùng ven biển, ven sông, miền núi có nhiều suối, hồ, đập. Với những nơi chưa có bể bơi, có thể tổ chức tuyên truyền kỹ năng nhận diện nguy hiểm, sơ cứu ban đầu, tuyệt đối không tự ý lao xuống nước cứu người khi không có khả năng.

Vào dịp hè, phụ huynh cần quản lý các con tốt hơn, không để trẻ tự ý tắm sông, suối, ao, hồ, biển khi không có người lớn đi cùng. Phòng, chống đuối nước trẻ em là việc không thể làm theo mùa vụ, càng không thể chỉ đợi đến khi xảy ra tai nạn mới tăng cường cảnh báo. Mỗi địa phương thêm một lớp học bơi, mỗi nhà trường thêm một buổi giáo dục kỹ năng, mỗi thôn xóm thêm một tấm biển cảnh báo, mỗi gia đình thêm một phần trách nhiệm giám sát con em mình, sẽ góp phần bớt đi những nỗi đau không đáng có.

Bài và ảnh: Trần Hằng