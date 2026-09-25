Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 25/9: Kỳ vọng HCV từ xạ thủ gốc Thanh Hóa; Klopp lỡ chiến thắng ra mắt tuyển Đức

Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 25/9: Kỳ vọng HCV từ xạ thủ gốc Thanh Hóa; U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Chờ đợi bất ngờ lớn tại tứ kết Asiad 20; Tuyển Lào khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 3-1 trước Brunei tại FIFA ASEAN Cup 2026... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (25/9).

Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 25/9: Kỳ vọng HCV từ xạ thủ gốc Thanh Hóa Trịnh Thu Vinh

Ngày thi đấu 25/9 tại Asiad 20, Đoàn Thể thao Việt Nam (hiện sở hữu 1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ) đặt kỳ vọng vàng lớn nhất vào môn bắn súng.

Quang Huy và Thu Vinh từng giành HCV châu Á ở nội dung súng ngắn hỗn hợp nam nữ.

Bộ đôi Phạm Quang Huy và nữ xạ thủ gốc Thanh Hóa Trịnh Thu Vinh sẽ tranh tài ở nội dung súng ngắn hỗn hợp nam nữ, nơi cả hai từng vô địch châu Á và được kỳ vọng mang về tấm HCV thứ hai cho đoàn.

Bên cạnh đó, các VĐV Việt Nam cũng tranh tài ở các môn cử tạ (Quàng Thị Tâm), canoeing, bơi lội, cầu lông và thể dục dụng cụ (Trịnh Hải Khang). Tâm điểm trong ngày còn dồn vào hai trận tứ kết bóng đá đầy cam go: đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán ứng viên nặng ký Trung Quốc lúc 13h, trong khi U23 Việt Nam đối đầu thử thách cực đại U23 Hàn Quốc lúc 17h30.

U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc (17h30 hôm nay): Chờ đợi bất ngờ lớn tại tứ kết Asiad 20

Bước vào trận tứ kết Asiad 20 diễn ra lúc 17h30 chiều nay (25/9), U23 Việt Nam sẽ đối mặt với thử thách cực đại mang tên U23 Hàn Quốc. Đại diện xứ kim chi mang đến lực lượng mạnh mẽ vượt trội, bao gồm 3 cầu thủ quá tuổi (U23 Việt Nam không bổ sung cầu thủ trên 23 tuổi) cùng nhiều ngôi sao thi đấu tại châu Âu với quyết tâm giành HCV để được miễn nghĩa vụ quân sự.

U23 Hàn Quốc mạnh về bóng bổng. Ảnh: AFC

Dù bị đánh giá thấp hơn hẳn về thể lực và kỹ chiến thuật, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn có cơ sở để kỳ vọng tạo nên bất ngờ. Lịch sử từng chứng kiến U23 Việt Nam cầm hòa 2-2 và đánh bại đối thủ này trên chấm luân lưu tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm.

Để chống lại lối chơi thiên về bóng bổng và sức mạnh của Hàn Quốc, “tấm khiên” cao 1m95 Đinh Quang Kiệt sẽ là điểm tựa quan trọng nơi hàng thủ.

Tuyển Lào khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 3-1 trước Brunei tại FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Lào có ngày ra quân thuận lợi tại bảng A nhóm 2 FIFA ASEAN Cup 2026 khi giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Brunei.

Tuyển Lào thắng đậm ngày mở màn FIFA ASEAN Cup 2026.

Ngay phút thứ 4, đội trưởng Boukong sớm khai thông thế bế tắc trên chấm phạt đền, tạo đà tâm lý hưng phấn cho “đội bóng xứ Triệu voi”. Đến phút 24, Singsavang nhân đôi cách biệt với cú sút chéo góc chuẩn xác.

Dù Brunei kịp rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ngay trước giờ nghỉ giải lao nhờ pha lập công của Syamra, tuyển Lào vẫn duy trì thế trận chủ động trong hiệp hai. Phút 67, Chernvanglien xuất hiện đúng lúc đá bồi ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1.

Trọn vẹn 3 điểm ngày mở màn mang đến bước đệm vững chắc cho hành trình tiếp theo của thầy trò tuyển Lào tại giải đấu năm nay.

Loạt trận UEFA Nations League rạng sáng 25/9: Klopp lỡ chiến thắng ra mắt, Bồ Đào Nha và Na Uy ca khúc khải hoàn

Loạt trận UEFA Nations League rạng sáng 25/9 chứng kiến những diễn biến kịch tính và cảm xúc tại các bảng đấu hàng đầu châu Âu.

Cody Gakpo ghi bàn đẹp mắt, gỡ hoà cho ĐT Hà Lan.

Trong màn ra mắt chính thức trên cương vị thuyền trưởng tuyển Đức, HLV Jurgen Klopp đã không thể trọn niềm vui. Dù Felix Nmecha giúp “Cỗ xe tăng” vươn lên dẫn trước từ hiệp một, sức ép khủng khiếp của Hà Lan cuối cùng đã được đền đáp bằng pha vô-lê cận thành của Cody Gakpo ở phút 90+2, giữ lại 1 điểm quý giá cho “Cơn lốc màu da cam”.

Cristiano Ronaldo đi bóng trong trận. Ảnh: Abola

Dưới sự dẫn dắt của tân HLV 72 tuổi Jorge Jesus, Bồ Đào Nha giành chiến thắng tối thiểu trước Xứ Wales nhờ pha lập công duy nhất của Joao Felix. Trận đấu ghi nhận sự kém duyên của đội trưởng Cristiano Ronaldo khi anh liên tục phung phí cơ hội và bị VAR từ chối một bàn thắng do lỗi việt vị trước khi rời sân.

Haaland góp công lớn trong chiến thắng kịch tính của Na Uy. Ảnh: UEFA

Trên sân nhà, Erling Haaland tiếp tục rực sáng với một cú đúp, kết hợp cùng bàn thắng sớm của Oscar Bobb để giúp Na Uy vượt qua Đan Mạch trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Những nỗ lực của Mikkel Damsgaard và Rasmus Hojlund bên phía Đan Mạch không đủ để giúp đội khách lật ngược thế cờ, dẫu cho Na Uy phải chơi thiếu người ở những phút bù giờ cuối trận.

Kết quả loạt UEFA Nations League trận đêm qua rạng sáng nay.

HS