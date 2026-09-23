Xạ thủ gốc Thanh Hóa cùng đồng đội giành Huy chương Đồng tại Asiad 20

Sáng 23/9, xạ thủ Trịnh Thu Vinh cùng các đồng đội trong Đội tuyển bắn súng nữ Việt Nam đã giành Huy chương Đồng nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ tại Asiad 20, mang về tấm Huy chương Đồng thứ 4 cho Đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội.

Trịnh Thu Vinh (áo đỏ) là VĐV bắn súng quê Thanh Hóa. Ảnh: Bùi Lượng

Ở nội dung này, bộ ba Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh và Bùi Thúy Thu Thủy đạt tổng thành tích 1.719 điểm, xếp thứ 3 chung cuộc. Huy chương Vàng thuộc về đội tuyển Trung Quốc với 1.735 điểm, trong khi Hàn Quốc giành Huy chương Bạc với 1.730 điểm.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam có cùng tổng điểm với Ấn Độ nhưng xếp trên nhờ có số lần bắn trúng vòng điểm cao hơn, với 46x so với 44x.

Bộ ba Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh và Bùi Thúy Thu Thủy đạt tổng thành tích 1.719 điểm, xếp thứ 3 chung cuộc. Ảnh: Bùi Lượng

Trước đó, ở vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, Nguyễn Thùy Trang đạt 577 điểm, xếp hạng 5 và giành quyền vào chung kết; Trịnh Thu Vinh đạt 574 điểm, xếp hạng 11, còn Bùi Thúy Thu Thủy đạt 568 điểm, đứng thứ 25.

Với Trịnh Thu Vinh, tấm Huy chương Đồng đồng đội tại Asiad 20 tiếp tục đánh dấu hành trình nổi bật của nữ xạ thủ quê Thạch Thành (cũ), tỉnh Thanh Hóa trên đấu trường quốc tế. Trước đó, Thu Vinh từng gây tiếng vang khi lọt vào chung kết cả hai nội dung 10m súng ngắn hơi nữ và 25m súng ngắn thể thao nữ tại Olympic Paris 2024.

Trịnh Thu Vinh sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn thuộc xã Thành Vân, huyện Thạch Thành cũ, trong một gia đình có 3 chị em, bố mẹ làm nông. Năm 2012, khi còn học lớp 8, Thu Vinh bắt đầu bén duyên với thể thao từ một giải chạy cấp huyện. Sau đó, cô chuyển từ điền kinh sang bắn súng và từng bước trở thành một trong những xạ thủ hàng đầu của Việt Nam.

Hoàng Sơn