Kỳ vọng huy chương từ xạ thủ gốc Thanh Hóa trong ngày thi đấu 23/9 tại Asiad 20; Tuyển Thái Lan tổn thất nặng nề trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026

Karate nữ Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng lịch sử, đội tuyển bắn súng bị tước vé chung kết đáng tiếc, U23 Việt Nam chạm trán thử thách cực đại tại Asiad 20... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (23/9).

Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 23/9: Kỳ vọng huy chương từ xạ thủ gốc Thanh Hóa Trịnh Thu Vinh

Tiếp đà hưng phấn sau tấm HCV mở màn của đội kata nữ, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu 23/9 tại Asiad 20 với nhiều kỳ vọng giành huy chương ở các môn thế mạnh.

Hôm nay Thu Vinh (phải) và Thuỳ Trang (trái) sẽ vào cuộc. Ảnh: Dũng Phương

Tâm điểm chú ý dồn vào môn bắn súng khi xạ thủ gốc Thanh Hóa Trịnh Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang bước vào vòng loại nội dung súng ngắn cá nhân nữ. Cả hai đều mang theo kỳ vọng lớn sau chuỗi thành tích ấn tượng tại SEA Games và đấu trường châu Á.

Bên cạnh đó, hàng loạt môn trọng điểm khác cũng tranh tài hôm nay gồm rowing, wushu (với Dương Thúy Vi và 4 võ sĩ đấu bán kết tán thủ), karate, cử tạ, xe đạp và thể dục dụng cụ nam, hứa hẹn một ngày thi đấu bùng nổ của thể thao nước nhà.

Karate nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV lịch sử tại ASIAD 20

Bộ ba võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ở nội dung kata đồng đội nữ. Trên hành trình bảo vệ thành công ngôi vô địch từng giành được tại ASIAD 19, các cô gái Việt Nam đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi lần lượt đánh bại các đối thủ với tỷ số thuyết phục 5-0 từ vòng tứ kết đến chung kết.

Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên với bài thi ở chung kết kata đồng đội nữ. Ảnh: Bùi Lượng

Thành tích vang dội này là trái ngọt từ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm đợt tập huấn chất lượng cao tại Osaka (Nhật Bản) cùng sự chỉ đạo sát sao của ban huấn luyện. Tấm HCV lịch sử không chỉ đánh dấu mốc son 6 lần vô địch ASIAD của karate Việt Nam mà còn giúp giải tỏa áp lực, tạo đà hưng phấn cho toàn đoàn trong các nội dung tranh tài tiếp theo.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam bị tước vé chung kết đáng tiếc tại ASIAD 20 vì phán quyết tranh cãi

Tại vòng loại 10m súng trường hỗn hợp nam nữ, cặp xạ thủ Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang xuất sắc xếp thứ 4, qua đó giành vé vào chung kết. Tuy nhiên, sau khi đội chủ nhà Nhật Bản khiếu nại, ban tổ chức bất ngờ tước quyền thi đấu của Việt Nam với lý do trang phục không đạt chuẩn độ cứng.

Xạ thủ Phí Thanh Thảo tranh tài nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp nam nữ. Ảnh: Đồng Nguyên Khang

HLV Trần Quốc Cường bức xúc cho rằng quyết định này mang tính chủ quan và có lợi cho đội chủ nhà, bởi trang phục đã được kiểm định đạt chuẩn và dán tem trước khi thi đấu. Dù ban huấn luyện đã lên tiếng phản đối, các xạ thủ Việt Nam vẫn ngậm ngùi nhường suất tranh huy chương cho Nhật Bản, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc tại ASIAD 20.

U23 Việt Nam chạm trán thử thách cực đại tại tứ kết ASIAD 20

Sau khi U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Saudi Arabia 2-0 để giành ngôi nhất bảng D, đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng tứ kết ASIAD 20 đã chính thức lộ diện. Trước đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã khép lại vòng bảng ở vị trí nhì bảng C sau trận thua 0-2 trước U23 Uzbekistan.

Đội hình U23 Hàn Quốc trong trận thắng U23 Saudi Arabia 2-0. Ảnh: KFT

Lịch sử đối đầu tại các kỳ Á vận hội hoàn toàn nghiêng về phía bóng đá xứ kim chi. Hơn nữa, U23 Hàn Quốc mang đến lực lượng rất mạnh với đầy đủ ba cầu thủ quá tuổi và đặt mục tiêu HCV, trong khi U23 Việt Nam không sử dụng suất quá tuổi nào.

Dù bị đánh giá thấp hơn hẳn, màn so tài tới sẽ là bài kiểm tra quan trọng để U23 Việt Nam nỗ lực vượt khó và thể hiện bản lĩnh.

Tuyển Thái Lan tổn thất nặng nề trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026: Trụ cột Jonathan Khemdee chấn thương nặng

Đội tuyển Thái Lan đang đối mặt với bài toán nan giải về lực lượng khi giải vô địch Đông Nam Á FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ còn hai ngày nữa khởi tranh. Cụ thể, trung vệ trụ cột Jonathan Khemdee dính chấn thương nghiêm trọng (đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm) trong đợt tập huấn, buộc phải phẫu thuật và lỡ hẹn toàn bộ giải đấu.

Jonathan Khemdee phải rút lui khỏi giải FIFA Asean Cup 2026 do gặp chấn thương nghiêm trọng. Ảnh: Siam

Sự vắng mặt của Khemdee giáng đòn mạnh vào hàng thủ, nối dài danh sách tổn thất của HLV Anthony Hudson sau các trường hợp chấn thương trước đó gồm Suphanat Mueanta, Thanawat Suengchitthawon và Suphanan Bureerat.

Để khắc phục, chiến lược gia người Anh đã triệu tập bổ sung hậu vệ Peerawat Atkatham từ Port FC. Tại bảng B, “Bầy voi chiến” sẽ lần lượt gặp Pakistan, đội tuyển Việt Nam (29/9) và Philippines với mục tiêu tiến vào trận chung kết.

HS