Cầu thủ CLB Bóng đá Thanh Hóa vui Trung thu cùng trẻ em Làng SOS

Nhân dịp Tết Trung thu, các cầu thủ CLB Bóng đá Thanh Hóa đã có buổi giao lưu bóng đá, vui chơi và trao quà cho các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.

Chiều 22/9, ban huấn luyện và các cầu thủ CLB Thanh Hóa đã đến Làng trẻ em SOS Thanh Hóa để tổ chức chương trình “Giao lưu bóng đá và vui Tết Trung thu cùng Làng trẻ em SOS Thanh Hóa”.

Hoạt động có sự tham gia của 60 em nhỏ cùng cán bộ, nhân viên Làng trẻ SOS.

Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Thanh Hóa cho biết chương trình là dịp để CLB được giao lưu, chia sẻ và mang niềm vui đến với các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa. CLB Bóng đá Thanh Hóa mong muốn luôn đồng hành, gắn bó cùng Làng trẻ SOS; trận giao lưu hôm nay là bước khởi đầu cho những hoạt động kết nối, sẻ chia trong thời gian tới.

Ông Phan Văn Ẩm, Giám đốc Làng trẻ em SOS Thanh Hóa, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Thanh Hóa và các cầu thủ CLB.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Thanh Hóa đã trao những phần quà ý nghĩa tới Làng trẻ em SOS Thanh Hóa, góp phần sẻ chia, động viên và mang đến niềm vui cho các em nhỏ trong dịp Tết Trung thu.

Trong không khí vui tươi, các cầu thủ và các em đã cùng nhau tham gia trận đấu đặc biệt trên sân bóng của Làng trẻ.

Đại diện hai đội làm thủ tục trước trận đấu.

Không đặt nặng kết quả, trận đấu mang đến những khoảnh khắc vui vẻ, gần gũi, giúp các em nhỏ có thêm một trải nghiệm ý nghĩa trong dịp Tết Trung thu.

Các bạn nhỏ thi đấu đầy tự tin trước các cầu thủ chuyên nghiệp.

Niềm vui của các bạn nhỏ sau khi chọc thủng lưới của các thần tượng sân cỏ.

Sau trận đấu, các cầu thủ CLB Bóng đá Thanh Hóa tiếp tục giao lưu, chụp ảnh lưu niệm, ký tặng và cùng các em nhỏ, cán bộ Làng trẻ SOS phá cỗ Trung thu.

Ông Lê Xuân Tưởng, Chủ tịch CLB Bóng đá Thanh Hóa, cùng các cầu thủ đã hòa chung niềm vui với các em nhỏ tại Làng trẻ SOS. Những chiếc bánh, mâm cỗ Trung thu và những lời chúc được trao gửi trong không khí ấm áp, gần gũi, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ đối với các em.

Thông qua hoạt động cộng đồng, CLB Bóng đá Thanh Hóa hướng tới xây dựng hình ảnh đội bóng gắn bó hơn với người hâm mộ, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và những giá trị tích cực từ bóng đá.

Hoàng Sơn