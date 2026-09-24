Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 24/9: Chờ tấm HCV thứ hai; HLV Jurgen Klopp thiết lập kỷ luật thép cho đội tuyển Đức

Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 24/9: Chờ tấm HCV thứ hai và kỳ vọng vào chân chạy xứ Thanh Quách Thị Lan; Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho FIFA ASEAN Cup 2026; HLV John Herdman tự tin giúp Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 với dàn sao châu Âu... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (24/9).

Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 24/9: Chờ tấm HCV thứ hai và kỳ vọng vào chân chạy xứ Thanh Quách Thị Lan

Ngày 24/9, Đoàn Thể thao Việt Nam kỳ vọng gặt hái tấm HCV thứ hai tại Asiad 20 khi góp mặt ở hàng loạt nội dung chung kết. Điểm nhấn trong ngày là võ sĩ Đinh Văn Tâm ở chung kết wushu đối kháng (56kg nam), nhà đương kim vô địch Phạm Quang Huy tranh tài môn bắn súng, cùng các vòng đấu quyết định của rowing, canoeing, thể dục dụng cụ và bơi lội.

Quách Thị Lan cùng đồng đội giành tấm huy chương đồng ở nội dung 4x400m hỗn hợp nam nữ tại giải điền kinh tiếp sức châu Á 2024.

Trên đường đua điền kinh, Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu chung kết nội dung 10.000m nữ sở trường lúc 19h25.

Đặc biệt, ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, chân chạy xứ Thanh Quách Thị Lan nhiều khả năng sẽ xuất trận. Đội hình tiếp sức hỗn hợp nam nữ được đăng ký ở giải đấu lần này gồm: Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã chính thức có mặt tại Indonesia, bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho FIFA ASEAN Cup 2026 với quyết tâm chinh phục ngôi vương.

Cao Pendant Quang Vinh cùng các đồng đội bước vào giải đấu quan trọng. Ảnh: VFF

Trong trận ra quân bảng B gặp Philippines vào ngày 26/9 tới, đoàn quân áo đỏ sẽ đối mặt với thử thách lớn khi đối thủ sở hữu hàng tiền đạo cao lớn, trưởng thành từ châu Âu như Sebastian Rasmussen (1,92m). Trong bối cảnh hàng thủ thiếu vắng những trụ cột có thể hình tốt như Thành Chung hay Văn Hậu, đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi đáng kể trong các tình huống không chiến.

Để vượt qua khó khăn này, sự bọc lót chặt chẽ từ các hậu vệ biên và phong độ xuất sắc của thủ môn Việt kiều Patrik Le Giang sẽ đóng vai trò then chốt, giúp “Những chiến binh sao vàng” hướng tới một khởi đầu thuận lợi.

HLV John Herdman tự tin giúp Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 với dàn sao châu Âu

Đội tuyển Indonesia bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với sự tự tin lớn từ HLV trưởng John Herdman về mục tiêu giành chức vô địch. Khác với giai đoạn trước, đội bóng xứ vạn đảo đã triệu tập đội hình mạnh nhất với 10 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, đưa tổng giá trị đội hình vượt mốc 21 triệu euro cùng 16 sự thay đổi nhân sự.

Indonesia tự tin giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: PSSI

Dù thừa nhận sự cạnh tranh từ các đối thủ lớn như Việt Nam hay Thái Lan, chiến lược gia người Anh tin rằng dàn sao chất lượng cao và lợi thế sân nhà sẽ là bệ phóng quan trọng giúp “Garuda” hướng tới ngôi vương.

Indonesia sẽ có trận ra quân bảng đấu gặp Singapore vào lúc 20h ngày 25/9.

HLV Jurgen Klopp thiết lập kỷ luật thép và định hướng chiến thuật mới cho đội tuyển Đức

Trong những ngày đầu dẫn dắt đội tuyển Đức, HLV Jurgen Klopp đã tiến hành cải tổ mạnh mẽ nhằm xây dựng một tập thể gắn kết, kỷ luật để hướng tới mục tiêu tại Euro 2028.

HLV Jurgen Klopp và các trợ lý trong buổi tập của tuyển Đức tại Khu phức hợp Adidas. Ảnh: Reuters

Về chiến thuật, chiến lược gia 59 tuổi yêu cầu toàn đội áp dụng lối đá gegenpressing, phòng ngự khu vực đồng bộ và đề cao tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Song song với đó, Klopp thiết lập lại kỷ luật nội bộ bằng loạt quy định nghiêm ngặt: tất cả phải đúng giờ trong các bữa ăn, cấm sử dụng điện thoại ở khu vực tập trung, không cho phép thợ cắt tóc vào khách sạn và hạn chế gia đình tại nơi đóng quân để cầu thủ tập trung chuyên môn.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Đức cũng định hình bộ khung với các trụ cột như Ter Stegen, Kimmich hay Kai Havertz, qua đó kỳ vọng đưa “Cỗ xe tăng” lấy lại hình ảnh của một cỗ máy đấu giải đáng gờm.

HS