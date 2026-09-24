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Quách Thị Lan cùng đồng đội giành HCĐ tiếp sức 4x400m hỗn hợp tại ASIAD 20

Hoàng Sơn
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(Baothanhhoa.vn) - Điền kinh Việt Nam vừa giành thêm một tấm HCĐ tại ASIAD 20 khi đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam - nữ cán đích thứ ba ở chung kết. VĐV Thanh Hóa Quách Thị Lan góp mặt trong đội hình thi đấu, tiếp tục ghi dấu tại kỳ Á vận hội thứ ba trong sự nghiệp.

Quách Thị Lan cùng đồng đội giành HCĐ tiếp sức 4x400m hỗn hợp tại ASIAD 20

Điền kinh Việt Nam vừa giành thêm một tấm HCĐ tại ASIAD 20 khi đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam - nữ cán đích thứ ba ở chung kết. VĐV Thanh Hóa Quách Thị Lan góp mặt trong đội hình thi đấu, tiếp tục ghi dấu tại kỳ Á vận hội thứ ba trong sự nghiệp.

Quách Thị Lan cùng đồng đội giành HCĐ tiếp sức 4x400m hỗn hợp tại ASIAD 20

Quách Thị Lan (thứ 2 từ trái sang) cùng các đồng đội sẵn sàng bước vào phần thi tiếp sức hỗn hợp 4x400m. Ảnh: Bùi Lượng

Sau khi vượt qua vòng loại với thành tích 3 phút 16 giây 08, đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp Việt Nam bước vào chung kết ASIAD 20 với quyết tâm cạnh tranh huy chương.

Ở chung kết, Tạ Ngọc Tưởng là người xuất phát đầu tiên và duy trì vị trí thứ ba trước khi trao gậy cho Quách Thị Lan.

Ở lượt chạy thứ hai, nữ VĐV Thanh Hóa thi đấu đầy nỗ lực, có thời điểm vươn lên vị trí thứ hai, tạo lợi thế cho Lê Ngọc Phúc ở lượt chạy tiếp theo.

Bước sang lượt chạy thứ tư, Nguyễn Thị Ngọc tiếp tục duy trì cuộc đua ở nhóm đầu. Tuy nhiên, sự bứt phá mạnh mẽ của VĐV Bahrain giúp đội tuyển nước này tạo khoảng cách ở những mét cuối.

Quách Thị Lan cùng đồng đội giành HCĐ tiếp sức 4x400m hỗn hợp tại ASIAD 20

Đội hình tiếp sức hỗn hợp 4x400m của điền kinh Việt Nam giành HCĐ với thành tích ấn tượng. Ảnh: Bùi Lượng

Chung cuộc, đội tiếp sức hỗn hợp Việt Nam cán đích ở vị trí thứ ba với thành tích 3 phút 14 giây 54, giành HCĐ. Bahrain giành HCV với 3 phút 12 giây 87, Ấn Độ giành HCB với 3 phút 14 giây 46. Đáng chú ý, thành tích này giúp Quách Thị Lan và các đồng đội xếp trên cả đội chủ nhà Nhật Bản và đội Trung Quốc ở chung kết.

Thành tích 3 phút 14 giây 54 vượt qua kỷ lục quốc gia và SEA Games trước đó ở nội dung 4x400m hỗn hợp nam nữ là 3 phút 15 giây 07.

Quách Thị Lan cùng đồng đội giành HCĐ tiếp sức 4x400m hỗn hợp tại ASIAD 20

Quách Thị Lan và các đồng đội giành tấm huy chương đồng quý như “vàng”. Ảnh: Bùi Lượng

Với Quách Thị Lan, tấm HCĐ này có ý nghĩa đặc biệt. Đây là huy chương thứ tư của nữ VĐV Thanh Hóa tại đấu trường ASIAD, sau HCB 400m rào tại ASIAD 2014, HCV 400m rào và HCĐ tiếp sức 4x400m nữ tại ASIAD 2018.

Hoàng Sơn

Từ khóa:

#Quách Thị Lan #ASIAD 2018 #Hcđ #tiếp sức #Chung kết #Thanh hóa #Việt nam #Đội hình thi đấu #Thành tích #Trung Quốc

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