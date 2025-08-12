Thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 8 của Chủ tịch UBND tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn sẽ tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 tháng 8 năm 2025 (thứ Sáu).

Tuy nhiên, do có chương trình công tác đột xuất, nên Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn sẽ tiếp công dân định kỳ bắt đầu từ 14 giờ ngày 15/8/2025 (chiều thứ Sáu).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để công dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan được biết.

LP (Nguồn UBND tỉnh)