Hối lộ để thông chốt Kiểm lâm, 10 đối tượng bị khởi tố

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức "Mạnh gỗ") - đối tượng thân tín, giúp sức tích cực trong ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cầm đầu, chiều nay (7/9), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 8 tổ công tác, đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của 8 đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đọc Quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng.

Căn cứ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, 19h30 ngày 7/9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 10 đối tượng về hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Mai (tức "Mạnh gỗ”), sinh năm 1974; Trần Văn Quang, sinh năm 1991, cùng trú tại phường Hạc Thành; Lê Đình Trình, sinh năm 1981, trú tại xã Sao Vàng; Vũ Ngọc Đợi, sinh năm 1972, trú tại xã Lương Sơn; Lê Quang Vinh, sinh năm 1983 và Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1978, cùng trú tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ.

Nguyễn Hữu Hậu, sinh năm 1974, trú tại phường Đông Quang; Nguyễn Hữu Hải, sinh năm 1980, trú tại phường Hạc Thành; Phạm Văn Biên, sinh năm 1978, trú tại xã Thiệu Hóa và Dương Đình Sơn, sinh năm 1979, trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, đầu năm 2023, các đối tượng gồm: Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh góp vốn cùng nhau đi buôn gỗ Samu từ Lào về Việt Nam. Do đây là loại gỗ quý hiếm không được kinh doanh tại Việt Nam, nên các đối tượng trên đã đến gặp Nguyễn Văn Mai (tức “Mạnh gỗ”) để nhờ lo lót, đưa hối lộ cho lưc lượng Kiểm lâm nhằm vận chuyển trót lọt các chuyến hàng.

Lúc này, Mai đã giới thiệu Trình với Trần Văn Quang (cháu của Mai) để thông báo ngày, giờ xe gỗ đi qua trạm cũng như thống nhất mức tiền chung chi. Trong quá trình này, Trình đã chuyển cho Quang tổng số tiền 3,2 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Mai (tức “Mạnh gỗ”) làm việc với cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra xác định, Mai đã chỉ đạo Quang đến gặp Phạm Văn Biên (tại thời điểm đó là Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Tân Thành thuộc Hạt Kiểm lâm Thường Xuân), đồng thời đích thân liên lạc với Nguyễn Hữu Hậu (lúc bấy giờ là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Sơn) để đặt vấn đề “thông chốt”, giúp các xe gỗ của Trình đi qua các trạm kiểm lâm.

Tiếp đó, Hậu chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hữu Hải (lúc đó là Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Na Mèo) và Dương Đình Sơn là cán bộ của trạm không kiểm tra xe gỗ của các đối tượng theo quy định.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Mạnh, làm nghề vận chuyển lâm sản, cũng có hành vi đưa hối lộ cho Dương Đình Sơn (cán bộ Trạm Kiểm lâm Na Mèo) để Mạnh vận chuyển trót lọt các xe gỗ khi đi qua trạm kiểm lâm này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

