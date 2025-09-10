Hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp đã được thể hiện rõ trong công tác ứng phó bão số 5

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: “Hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp đã được thể hiện rất rõ trong công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ sau bão, cũng như công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra”.

Chiều 10/9, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối đến 166 xã, phường trong toàn tỉnh nhằm đánh giá hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp; công tác khắc phục hậu quả do cơn bão số 5 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định: Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp cận và phục vụ người dân tại cấp xã. Với vai trò là cấp hành chính trực tiếp, gần dân nhất, các xã, phường mới đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động đổi mới phương thức làm việc theo hướng phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Năng lực, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước được nâng lên. Nhiều địa phương đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính, triển khai hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số, phần mềm một cửa điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần; qua đó, tăng cường tính chuyên nghiệp, hiện đại trong công tác tiếp công dân và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của cá nhân và tổ chức được tốt hơn. Công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân với chính quyền địa phương.

Bão số 5 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, làm 2 người chết, 2 người bị thương, 995 ngôi nhà bị thiệt hại, gần 12.500 ngôi nhà bị ngập nước, 46 điểm trường bị ảnh hưởng, 1 trạm y tế bị hư hỏng, gần 25.000 hecta lúa cùng hàng chục nghìn hecta cây trồng khác bị gẫy đổ, ngập úng. Ngoài ra, bão số 5 và mưa lớn sau bão còn gây thiệt hại đối với gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi và các công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng điện, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi bão và mưa lũ xảy ra, các địa phương và ngành chức năng đã huy động tối đa nguồn lực để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất của Nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp và người dân trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là vai trò, đóng góp quan trọng của các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, dân quân tự vệ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cũng đề nghị các ngành, địa phương cần rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai, đặc biệt là công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” và những bất cập trong công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy phòng, chống thiên tai.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chủ động phòng, chống thiên tai của người dân, không được chủ quan, lơ là. Khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà ở bị thiệt hại do bão lũ, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Tập trung khắc phục thiệt hại về hạ tầng giao thông, điện, viễn thông; tổ chức dọn dẹp vệ sinh, xử lý môi trường, phòng ngừa dịch bệnh; đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều.

Về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục phát huy những mặt mạnh, những kết quả đạt được; tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc về nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ làm việc. Đặc biệt, phải có giải pháp hiệu quả để khắc phục khó khăn trong hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, đảm bảo phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp. Làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách để động viên cán bộ, công chức, viên chức yên tâm làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Riêng các xã biên giới, cần phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng bố trí quỹ đất và giải phóng mặt bằng để chuẩn bị khởi công xây dựng các trường liên cấp theo chỉ đạo của Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

