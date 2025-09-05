Mùa “gieo hạt” hy vọng, tin yêu

Năm học 2025-2026 với rất nhiều điều mới mẻ. Tiếng trống khai giảng năm học mới sẽ đồng loạt vang lên cùng thời điểm từ các cơ sở giáo dục cả nước trong sáng nay. Lễ khai giảng đơn giản, nhưng thực chất, được hy vọng sẽ khơi nguồn cảm hứng lớn lao cho việc dạy và học.

Nhiều học sinh tỏ ra hài lòng. Các em không còn phải nhiều ngày đi tập văn nghệ, đội hình, còn phụ huynh cũng không phải chi những khoản quỹ lớp, quỹ trường cho nghi thức này. Một số giáo viên không còn phải lo lớp mình sẽ thế nào nếu không tham gia tốt vào lễ khai giảng năm học mới. Trước đó, gần như tất cả các cơ sở giáo dục không tổ chức dạy học hè, ngoại trừ bồi dưỡng, phụ đạo các đối tượng học sinh theo quy định. Phần đa học sinh có một kỳ nghỉ hè trọn vẹn đúng nghĩa, có nhiều thời gian để tái tạo sức khỏe, tâm hồn.

Năm học mới bắt đầu. Trên cơ sở nền móng sau khi các trường học gặt hái “quả ngọt” từ lứa học sinh đầu tiên học Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ra trường. Năm học 2025-2026 vì thế không chỉ bắt đầu bằng tiếng trống khai giảng rộn ràng, bắt đầu từ vốn liếng thành quả, mà còn đồng loạt vang lên từ các cơ sở giáo dục như lời cam kết cho một hành trình giáo dục hứa hẹn nhiều đổi thay. Rất nhiều cảm xúc trên sân trường trong ngày khai giảng dưới trời thu đẹp nắng, trong tiếng trống trường âm vang.

Mỗi mùa khai giảng được chờ đợi là một lời hứa và chúng ta tin rằng lời hứa trong năm học này sẽ nhanh chóng hiện thực khi các nhà trường đang dần tạo ra niềm tin cho xã hội, nhất là trong việc thực hiện Thông tư số 29 của ngành.

Hòa nhịp cùng những đổi thay tích cực ấy, năm học này được ngành giáo dục Thanh Hóa đề ra và cam kết sẽ triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tổ chức dạy học hai buổi/ngày phù hợp với điều kiện địa phương. Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường, lớp phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân và phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt, sẽ tăng cường xây dựng văn hóa học đường; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; triển khai hiệu quả các chương trình phòng chống bạo lực học đường, ma túy, tội phạm, an toàn thực phẩm...

Tiếng trống trường mỗi đầu năm học vang lên nhắc nhở chúng ta rằng, giáo dục hơn cả một sự nghiệp, chính là một hành trình kiến tạo tương lai. Năm học 2025-2026 bắt đầu cũng là thời điểm tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, vì thế đây sẽ là năm học đầu tiên ngành giáo dục Thanh Hóa cùng cả tỉnh quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu về giáo dục mà nghị quyết đại hội đề ra. Một thời điểm vô cùng ý nghĩa cũng chính là thời điểm lý tưởng cho “mùa gieo hạt” mới đầy hy vọng, tin yêu.

Thái Minh