Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn

Ngày 11/9, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Công tác Công đoàn nhấn mạnh: Hội nghị nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ công đoàn được tiếp thu, nắm vững những nội dung cơ bản Luật Bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh lao động; những quy định về pháp luật lao động.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Công tác Công đoàn phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị các đồng chí tham gia hội nghị nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề được truyền đạt, từ đó về triển khai tại đơn vị mình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn cũng như đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Trong 2 ngày (11 và 12/9), 120 đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác an toàn vệ sinh viên của công đoàn xã, phường, công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp được truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường; giấy phép môi trường và đánh giá tác động môi trường tại các doanh nghiệp; kỹ năng, phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên về an toàn, vệ sinh lao động; nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro tại nơi làm việc; những điểm mới của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Vân Anh, chuyên gia, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường.

Những kiến thức, kỹ năng được trang bị tại lớp tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ công đoàn; người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và an toàn vệ sinh viên tại đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi chính đáng của người lao động, tạo môi trường làm việc an toàn.

Thanh Huê